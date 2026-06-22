Condenan a enfermera que maltrató a abuela de Laura Zapata

La actriz aseguró que la sentencia envía un mensaje sobre la importancia de proteger a las personas adultas mayores y garantizar que reciban cuidados adecuados.

A unos días de que se cumplan cuatro años del fallecimiento de Eva Mange, la actriz Laura Zapata informó que una sentencia de cuatro años de prisión fue dictada contra Jessica de Jesús Martínez, enfermera que trabajó en la residencia donde permaneció internada su abuela durante sus últimos años de vida.

La resolución fue dada a conocer por la propia actriz a través de su cuenta de X, donde aseguró que la justicia finalmente llegó para su familiar tras un proceso legal iniciado luego de su muerte.

La denuncia penal fue presentada en 2022 y estuvo relacionada con presuntos actos de negligencia y omisión de cuidados durante la estancia de Eva Mange en una casa de reposo.

Laura Zapata celebra resolución judicial

En el mensaje difundido en redes sociales, Zapata expresó que el fallo representa un momento importante para su familia, especialmente cuando se acerca el cuarto aniversario luctuoso de su abuela, programado para el próximo 24 de junio.

"Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mi abuela, doña Eva Mange Márquez, hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño".

La actriz sostuvo que la resolución judicial es resultado de la demanda promovida tras el fallecimiento de Eva Mange y agradeció que las autoridades emitieran un fallo condenatorio.

Un mensaje dirigido a otras familias

Además del aspecto familiar, Zapata aseguró que la sentencia envía un mensaje sobre la importancia de proteger a las personas adultas mayores y garantizar que reciban cuidados adecuados.

"Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia, representa una esperanza para miles de personas adultas mayores, que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia".

Con esta resolución, el caso vuelve a poner atención en las condiciones de atención y supervisión de personas de la tercera edad, así como en la responsabilidad de quienes están encargados de su cuidado.