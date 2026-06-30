Condenan a director de '47 Ronin' por fraude a Netflix

Además de los 30 meses de prisión, la sentencia contempla tres años de libertad supervisada una vez que cumpla su condena.

El director de cine Carl Rinsch, conocido por dirigir la película '47 Ronin', fue sentenciado a 30 meses de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable de estafar a Netflix con millones de dólares destinados a la producción de una serie que nunca concluyó.

La condena fue anunciada por fiscales federales de Nueva York, luego de que en diciembre de 2025 el cineasta, de 48 años, fuera declarado culpable de fraude y lavado de dinero.

El caso se relaciona con el proyecto de ciencia ficción 'White Horse', para el que Netflix entregó importantes recursos económicos entre 2018 y 2020.

¿Cómo ocurrió el fraude?

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Netflix pagó inicialmente 44 millones de dólares a Rinsch para desarrollar la serie. Posteriormente recibió otros 11 millones de dólares destinados a concluir la producción.

Sin embargo, según las autoridades, el director no utilizó esos recursos para completar el proyecto. En su lugar, realizó inversiones consideradas altamente especulativas en opciones bursátiles y criptomonedas.

Los fiscales también señalaron que parte del dinero fue utilizado para adquirir artículos de lujo y realizar gastos personales.

¿Qué castigo recibió Carl Rinsch?

Además de los 30 meses de prisión, la sentencia contempla tres años de libertad supervisada una vez que cumpla su condena.

El tribunal ordenó también el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa económica.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que los hechos ocurrieron en medio de una etapa marcada por presiones profesionales y un divorcio conflictivo. El actor Keanu Reeves envió una carta al juez solicitando clemencia para Rinsch, a quien describió como un amigo y un artista con gran talento.