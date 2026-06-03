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Condenan a 32 años a actor de 'HIMYM' por atacar a su exnovia

Por: Emiliano Gutiérrez

02 Junio 2026, 18:53

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Nick Pasqual recibió una sentencia de 32 años de prisión por intento de homicidio tras apuñalar a Allie Shehorn y tratar de escapar hacia México

Condenan a 32 años a actor de 'HIMYM' por atacar a su exnovia

El actor estadounidense Nick Pasqual fue sentenciado a 32 años de prisión por intento de homicidio, luego de que atacara con un arma blanca a su exnovia en Los Ángeles durante 2024 y posteriormente intentara huir hacia México.

Pasqual, conocido por su participación en la serie "How I Met Your Mother", fue declarado culpable el mes pasado de varios delitos, entre ellos intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, con quien mantuvo una relación sentimental.

Ataque dejó a la víctima en estado crítico

Durante el juicio, Shehorn relató los detalles de la agresión que la mantuvo hospitalizada en estado crítico durante varios días y de la cual aún conserva secuelas físicas.

De acuerdo con reportes difundidos por ABC News, la maquilladora presentó ante el tribunal cicatrices visibles en el brazo y el cuello, producto de las heridas sufridas durante el ataque.

La Fiscalía de Los Ángeles señaló que el 23 de mayo de 2024, Pasqual irrumpió en la vivienda de su expareja y la apuñaló en múltiples ocasiones.

Existía una orden de restricción previa

Las investigaciones revelaron que, antes de la agresión, Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra el actor debido a comportamientos violentos que había mostrado durante la relación.

Tras cometer el ataque, Pasqual abandonó la escena y emprendió la huida con dirección a la frontera entre Estados Unidos y México.

Fue capturado cuando intentaba escapar

Las autoridades lograron detener al actor en un punto de control fronterizo ubicado en Sierra Blanca, Texas, cuando intentaba salir del país.

Posteriormente fue trasladado a California para enfrentar el proceso judicial que concluyó con su condena.

Actor expresó arrepentimiento

Durante la audiencia de sentencia, Pasqual reconoció la gravedad de sus actos y aseguró que cargará con las consecuencias del ataque durante el resto de su vida.

Asimismo, manifestó sentirse agradecido de que Shehorn haya sobrevivido a la agresión y expresó arrepentimiento por los hechos que derivaron en su condena a más de tres décadas de prisión.

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