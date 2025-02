Concierto Fire Aid recauda fondos a víctimas de incendios en LA

Los devastadores incendios forestales que azotaron California desde el 7 de enero dejaron 28 muertos, más de 15,000 estructuras dañadas y 150,000 personas evacuadas.

Ante esta crisis, el mundo de la música respondió con Fire Aid, un evento benéfico sin precedentes que recaudó fondos para la reconstrucción de las comunidades afectadas.

El espectáculo tuvo lugar en dos sedes simultáneas en Inglewood, California: el Intuit Dome y el Kia Forum, con pantallas gigantes que permitieron a los asistentes disfrutar de todas las actuaciones en vivo.

Dicho evento arrancó con una emotiva sorpresa, Billie Eilish se unió a Green Day para interpretar "Last Night on Earth", mientras imágenes de los afectados por los incendios se proyectaban en las pantallas. Más tarde, Eilish ofreció un set junto a su hermano Finneas, interpretando "Wildflower" y "Birds of a Feather".

Uno de los momentos más icónicos fue la esperada "reunión" de Nirvana, con St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett tomando el lugar del fallecido Kurt Cobain para interpretar clásicos como "Breed", "School" y "Territorial Pissings". Violet Grohl, hija de Dave Grohl, también subió al escenario para cantar "All Apologies".

El cierre estuvo a cargo de los Red Hot Chili Peppers, que encendieron el Kia Forum con temas como "Californication" y "Give It Away". "Los Ángeles es nuestro hogar. Te amamos", expresó el bajista antes de despedirse.

Lady Gaga, Katy Perry y el talento mexicano

Lady Gaga sorprendió al público con una canción inédita escrita junto a su prometido especialmente para Fire Aid.

Por su parte, Katy Perry emocionó con "Rise", acompañada del Pasadena Chorale, antes de interpretar sus éxitos "Roar" y "California Gurls".

El talento mexicano también tuvo presencia en el evento con Peso Pluma, quien representó a México al interpretar su éxito "La Bebé", logrando encender a la audiencia con su inconfundible estilo.

Con una recaudación millonaria, actuaciones memorables y un mensaje de solidaridad, Fire Aid se convirtió en un hito musical, demostrando el poder del arte para transformar vidas en tiempos de crisis.

