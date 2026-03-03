Concierto de Harry Styles será transmitido por Netflix

Con 32 años, Harry Styles se subirá al escenario del Co-Op Live, el estadio cubierto más grande del Reino Unido, con capacidad para 23,500 espectadores.

Harry Styles prepara su regreso al mundo musical con el lanzamiento de su nuevo disco 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' y un espectáculo único en Mánchester. El concierto, que se llevará a cabo en el estadio Co-Op Live, no permitirá grabaciones y será transmitido íntegramente por Netflix dos días después, el 8 de marzo a las 19:00 GMT (13:00 horas en la México)

Prohibición de dispositivos en el concierto de Styles

La tiquetera informó que durante el evento no se permitirá el uso de cámaras, gafas inteligentes, relojes o cualquier dispositivo de grabación. Los asistentes deberán colocar sus teléfonos en una bolsa especial, aunque podrán utilizar todas las funciones de comunicación sin activar la cámara.

Experiencia analógica para los fanáticos

Para que los seguidores puedan capturar momentos del concierto, cada persona recibirá una cámara desechable proporcionada por la organización. Esto permitirá revivir la experiencia después del show y compartirla sin depender de dispositivos digitales.

Estilo y precedentes de conciertos sin móviles

Artistas como Madonna, Bob Dylan y Alicia Keys también han restringido el uso de teléfonos en sus presentaciones para fomentar que el público disfrute del espectáculo en tiempo real. Harry Styles continúa esta tendencia al promover un ambiente más inmersivo y concentrado en la música en vivo.

El regreso de Styles al escenario

Con 32 años, Harry Styles se subirá al escenario del Co-Op Live, el estadio cubierto más grande del Reino Unido, con capacidad para 23,500 espectadores. Este concierto llega pocos días después de su presentación en los premios BRIT interpretando 'Aperture', el primer adelanto de su nuevo disco, marcando su primera actuación en vivo tras más de tres años de pausa musical.

Nuevo disco y expectativas

El lanzamiento de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' coincide con este evento exclusivo, generando grandes expectativas entre los fans y la crítica. Styles apuesta por una experiencia diferente, combinando un regreso musical con la transmisión digital posterior para llegar a audiencias globales sin comprometer la experiencia en vivo.