Conan O’Brien se burla de Timothée Chalamet en los Óscar

El presentador Conan O’Brien hizo una broma sobre la polémica del actor con el ballet y la ópera durante su monólogo en la ceremonia

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 dejó varios momentos virales, entre ellos el monólogo de apertura del presentador Conan O’Brien, quien no perdió la oportunidad de bromear sobre una de las polémicas más comentadas de las últimas semanas: los comentarios del actor Timothée Chalamet acerca del ballet y la ópera.

Durante su intervención, el comediante ironizó sobre la controversia diciendo que la seguridad en la gala era muy estricta, ya que existía preocupación por posibles “ataques” de la comunidad de la ópera y del ballet. La broma provocó carcajadas entre los asistentes y rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

O’Brien incluso remató el chiste diciendo que quienes estaban molestos con Chalamet era porque también había dejado fuera al jazz en sus declaraciones, lo que generó aún más risas en el teatro. Las cámaras captaron al actor reaccionando con humor mientras estaba sentado entre el público.

La polémica comenzó semanas antes cuando Chalamet hizo comentarios sobre el futuro del cine y mencionó que no le interesaba trabajar en ámbitos como el ballet o la ópera, palabras que generaron críticas de figuras del mundo artístico y de instituciones culturales. Aunque el actor ha tomado la situación con humor, el tema llegó incluso hasta el escenario de los Óscar.