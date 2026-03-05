Con Peluffo se extingue la última estrella de la foto legendaria

El fallecimiento de la actriz Ana Luisa Peluffo, cierra el ciclo del retrato que reunió a cinco íconos de la Época de Oro mexicana

La muerte de Ana Luisa Peluffo marca el fin de una generación emblemática del espectáculo nacional y apaga definitivamente la histórica fotografía que reunió a cinco grandes divas vinculadas a la Época de Oro del cine mexicano.

La imagen, captada en 2008 para una revista, se convirtió con el tiempo en un documento simbólico del legado femenino del cine nacional.

Un retrato irrepetible

En la fotografía aparecen Tongolele (sentada, izquierda), Isela Vega (de pie, izquierda), Ninón Sevilla (al centro), Lorena Velázquez (de pie, derecha) y Peluffo (sentada, derecha), todas figuras fundamentales del entretenimiento mexicano del siglo XX.

Con el paso de los años, cada una fue falleciendo, hasta que la partida de Peluffo en 2026 cerró definitivamente ese capítulo.

El adiós de una generación

Ninón Sevilla 1921-2015

Emelia Pérez Castellanos, conocida como Ninón Sevilla, fue una actriz, bailarina y cantante cubano-mexicana, considerada una de las máximas estrellas del cine de rumberas.

Nació el 10 de noviembre de 1921 en La Habana, Cuba, y murió el 1 de enero de 2015 en la Ciudad de México. Alcanzó la fama en los años cuarenta tras emigrar a México, donde brilló por su belleza felina y sus bailes exuberantes.

Entre sus películas más emblemáticas destacan Aventurera (1950) y Víctimas del pecado (1951). En sus últimos años participó en telenovelas como La usurpadora.

Isela Vega 1939-2021

Isela Vega Durazo fue una actriz, guionista, productora y cantautora mexicana nacida el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora.

Se consolidó como una figura audaz y versátil del cine nacional, con casi 100 películas en su trayectoria. Uno de sus papeles más reconocidos fue en Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974), del director Sam Peckinpah.

Ganó múltiples Premios Ariel, entre ellos por La Viuda Negra (1977) y La Ley de Herodes (1999). Falleció el 9 de marzo de 2021 a los 81 años a causa de cáncer.

Lorena Velázquez 1937-2024

María de la Concepción Villar y Dondé, conocida como Lorena Velázquez, fue una de las grandes figuras del cine fantástico mexicano.

Nació el 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México y murió el 11 de abril de 2024. Participó en más de 100 producciones y alcanzó fama internacional por sus papeles en el cine de luchadores.

Su actuación en Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962) la consolidó como una de las “vampiras” más recordadas del género.

Tongolele 1932-2025

Yolanda Yvonne Montes Farrington, mejor conocida como Tongolele, fue una legendaria vedette mexicoestadounidense.

Nacida el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, llegó a México a los 15 años y debutó en el Cabaret Tívoli. Su mechón blanco y su estilo de danza la convirtieron en “La Diosa Pantera”.

Participó en cintas como Han matado a Tongolele (1948) y El rey del barrio. Falleció el 16 de febrero de 2025 a los 93 años.

Ana Luisa Peluffo 1929-2026

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro y desarrolló una carrera de más de siete décadas.

Debutó en 1948 en Tarzán y las sirenas y alcanzó notoriedad en La fuerza del deseo (1955), donde protagonizó el primer desnudo artístico del cine mexicano, un momento que rompió tabúes en la industria.

Participó en más de 200 producciones y obtuvo dos Diosas de Plata. Murió el 4 de marzo de 2026 a los 96 años en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La huella de la Época de Oro

La llamada Época de Oro del cine mexicano, que se extendió aproximadamente de 1936 a 1956, posicionó a México como el principal productor de cine en español.

Durante ese periodo surgieron géneros emblemáticos como la comedia ranchera, el melodrama, el cine de rumberas y las comedias urbanas, con una estética visual impulsada por el fotógrafo Gabriel Figueroa.

Hoy, la fotografía de 2008 adquiere un valor histórico mayor: ya no retrata a cinco divas vivas, sino a un legado completo que definió una era del espectáculo mexicano.