Compra Kristen Stewart histórico Teatro Highland en LA

El inmueble de 1925 cerró en 2024 y requiere renovación total. El plan busca reactivar funciones culturales y reavivar la experiencia colectiva del cine urbano

La actriz Kristen Stewart compró el Teatro Highland, un histórico cine ubicado en Los Ángeles, con el objetivo de restaurarlo y convertirlo en un espacio cultural enfocado en la comunidad. El inmueble, inaugurado en 1925, se convirtió durante décadas en un referente del entretenimiento local, pero cerró sus puertas en 2024 tras enfrentar un deterioro progresivo en su infraestructura.

La adquisición forma parte de un proyecto impulsado por la actriz para rescatar espacios tradicionales del cine independiente en Los Ángeles y fomentar experiencias presenciales en una industria cada vez más dominada por plataformas digitales. Stewart busca que el recinto vuelva a convertirse en un punto de encuentro cultural para habitantes y amantes del séptimo arte.

Kristen Stewart apuesta por rescatar un cine histórico

El Teatro Highland fue uno de los espacios más representativos del barrio de Highland Park durante casi un siglo. A lo largo de su historia, funcionó como sede de proyecciones cinematográficas, eventos culturales y locación para producciones audiovisuales.

La actriz explicó cómo surgió su interés por adquirir el inmueble, destacando que no estaba en búsqueda de un teatro hasta que conoció el lugar. Según relató, la conexión fue inmediata.

"No me di cuenta de que buscaba un teatro hasta que vi este lugar. Fue como si sonara un disparo y empezara la carrera. Corrí hacia él con todas mis fuerzas".

Stewart ha expresado en diversas ocasiones su admiración por los espacios históricos y su interés por preservar construcciones que forman parte del patrimonio cultural de una ciudad.

Renovación del Teatro Highland requerirá trabajos extensos

El recinto presenta actualmente daños estructurales y desgaste acumulado por el paso del tiempo, lo que obliga a desarrollar un plan de restauración del Teatro Highland en Los Ángeles. La actriz reconoció que el proyecto representa un reto, pero considera que el valor histórico del inmueble justifica la inversión.

"Todo lo que ya está aquí es precioso. Solo necesita que lo cuiden. Es decir, el lugar se está cayendo a pedazos. Definitivamente necesitamos mucha ayuda, pero vale la pena".

El objetivo es restaurar los elementos originales del edificio, manteniendo su esencia arquitectónica mientras se adaptan las instalaciones a las necesidades actuales del público y de la industria cinematográfica.

El proyecto busca impulsar la experiencia del cine presencial

La compra del teatro ocurre en un contexto en el que el consumo de películas ha migrado hacia servicios digitales y dispositivos personales. Frente a ese escenario, Stewart pretende crear un espacio que promueva la convivencia social alrededor del cine.

"La gente ve películas en sus tabletas y televisores, y probablemente viendo un par de cosas a la vez".

La actriz señaló que su visión es convertir el recinto en un centro cultural que ofrezca actividades para distintos sectores del público y fomente el intercambio creativo.

"Es una oportunidad para crear un espacio donde reunirnos, planificar y soñar juntos... Queremos que sea un evento familiar, algo para la comunidad. No es solo para cinéfilos pretenciosos de Hollywood. Lo veo como un antídoto contra toda la basura corporativa, un lugar que aleja la cultura cinematográfica de la simple compraventa".

Un nuevo espacio cultural para la comunidad cinematográfica

El Teatro Highland es actualmente el único cine dentro del barrio de Highland Park, lo que incrementa su relevancia cultural y social. En zonas cercanas existen otros recintos cinematográficos independientes, lo que podría fortalecer una red cultural enfocada en la exhibición alternativa.

Stewart considera que el rescate del inmueble permitirá mantener viva la historia del edificio mientras se abre la puerta a nuevas propuestas artísticas y comunitarias.

"Hay muchísimos detalles hermosos que necesitan ser restaurados. Creo que hay una manera de revivir el edificio de una manera que refleje su historia, pero que también aporte algo nuevo al barrio y a toda la comunidad cinematográfica de Los Ángeles. Ese es el objetivo: nuevas ideas".

El desarrollo del proyecto podría marcar una nueva etapa para el rescate de cines históricos en Estados Unidos y abrir oportunidades para eventos culturales, proyecciones especiales y actividades que impulsen la interacción entre creadores y espectadores. Se prevé que el proceso de restauración avance conforme se definan los trabajos técnicos necesarios para recuperar el inmueble y adecuarlo a su nueva función cultural.

El avance de esta iniciativa mantiene expectativa entre seguidores del cine independiente y residentes del sector, quienes esperan que el espacio vuelva a abrir sus puertas como un punto de encuentro artístico y social.

Con información de EFE