Compite Juanpa Zurita en la emblemática carrera Baja 500

Con humor sobre sus habilidades al volante, el empresario mexicano detalló en Instagram su llegada a la justa todoterreno.

El creador de contenido y empresario mexicano Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales su experiencia al formar parte de la edición 57 de la emblemática carrera off-road SCORE Baja 500, celebrada en la península de Baja California.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el influenciador mostró el mapa del trayecto que recorre puntos como Ensenada, San Quintín y San Felipe, acompañado de una declaración humorística.

"ni siquiera sé manejar manual pero los tqm @redbullusa". En la misma publicación, Zurita bromeó en los comentarios agregando la popular frase "Si ya saben cómo me pongo pa que me invitan".

La publicación generó miles de interacciones a pocos minutos de su difusión, destacando mensajes de apoyo y reacciones cómicas de seguidores y figuras del medio como Facundo y otros creadores de contenido.

En la grabación, Zurita detalló el proceso y los pasos que se dieron para asegurar su asiento en el vehículo de competencia para esta edición.

Asimismo, el influenciador explicó el contexto detrás de las carreras de off-road en el desierto mexicano, haciendo referencia a la cinta F1, donde el personaje Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, busca redimirse compitiendo en la mítica ruta de la Baja 1000 en Ensenada tras culminar su paso por la máxima categoría del automovilismo.