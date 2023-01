¿Compartir video explícito de Babo viola la Ley Olimpia?

A través de redes sociales circula un video explicito que Babo del Cartel de Santa compartió en su OnlyFans, de acuerdo a la Ley Olimpia esto es un delito

Por: Luz Camacho

Enero 19, 2023, 8:00

Babo, del Cartel de Santa, en los últimos días se encuentra en medio de la polémica porque se filtró un video explícito suyo que compartió en su cuenta de OnlyFans, pero esto no solo implica al artista, sino también a los usuarios que han compartido este contenido, pues podría tener consecuencias legales.



En la versión sin censura del video de su nuevo sencillo 'Pienso en mí' se puede ver a Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo, mantener relaciones sexuales con varias mujeres. El clip es tan explícito que inmediatamente los internautas compartieron memes para dar a conocer su reacción al ver el tamaño de su parte privada y cómo tiene un tratamiento llamado 'pearling', el cual consiste en injertarse perlas o canicas con el objetivo de estimular a su pareja.





Y aunque, el cantante regiomontano se tomó la situación con bastante tranquilidad, pues compartió algunos de estos memes en su cuenta de Instagram, esto no implicaría que los usuarios que compartieron dicho video estén eximidos de cometer un delito de acuerdo a la Ley Olimpia.





Esta ley reconocen la violencia digital y sanciona los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, conocida como ciberviolencia.



México señala como violencia digital los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados a través del uso de tecnologías.



Estas son las conductas que atentan en contra de la intimidad sexual, de acuerdo con la Ley Olimpia:



- Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.



- Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.



¿Cuáles son las sanciones?



La “Ley Olimpia” contempla sanciones de 6 meses a 8 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 100 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo al estado donde se infrinja la ley. En 2022 la UMA tiene un valor de 96.22 pesos diarios.



En el caso de Nuevo León, las sanciones van de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 800 a 200 cuotas, de acuerdo a Artículo 271 bis 5 del Código Penal del estado.



Por lo anterior, sí se estaría violando la Ley Olimpia el filtrar el video de Babo, pues su difusión y distribución fue sin su consentimiento, ya que aunque él lo publicó en OnlyFans, no tenía que saltar a otra plataforma.



Pero otro factor que hay que tomar en cuenta es que es el líder del Cartel de Santa evidentemente no parece tener problema con la filtración de su video, ya que en su cuenta de Instagram compartió un video en el que expresa 'aquí andamos impresionantis', en referencia a la filtración de una foto íntima del exfutbolista y comentarista Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como 'Zague'.