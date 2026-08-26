Compartió Maluma su orgullo tras concierto en Bogotá

El festival en Bogotá logró reunir más de 11 mil millones de pesos colombianos con la participación de grandes artistas.

El cantante colombiano Maluma agradeció a todos los que asistieron al concierto "Colombia: Voces por la Vida", realizado el día domingo 23 de agosto en la ciudad de Bogotá.

Este concierto fue realizado en beneficencia para todos los afectados del terremoto del 10 de agosto de magnitud 7.4, en el cual se recaudaron $11,193,557,183 pesos colombianos. Los donativos se dividieron entre las aportaciones directas de los artistas, los donativos corporativos y la venta de boletos para asistir al evento.

En una publicación compartida a través de su Instagram, el colombiano expresó lo feliz que se sentía de regresar a casa y poder apreciar la unión de la gente.

"Ver a mi gente ayudando y demostrando de qué estamos hechos, me llena de orgullo. Qué bonito es volver a casa y encontrarse con esto", agregó el cantante de reguetón.

En la publicación también se observan fotografías compartidas por el cantante donde se muestra parte de la escenografía, la gente que asistió, el vestuario que utilizó y fotos con algunos otros artistas que colaboraron con su tiempo para formar parte de este proyecto.

También estuvieron presentes en este concierto artistas como Sebastián Yatra, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Manuel Turizo, Miguel Bosé y Luis Alfonso, además de Karol G, quien participó vía streaming debido a que se encontraba en Estados Unidos en su Tropicoqueta Tour.