Pablo Montero y Natalia Alcoser retoman su romance tras veinte años y muestran citas, desayunos y fotografías luego de La Granja VIP 2.

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El cantante y actor Pablo Montero y Natalia Alcocer, quienes retomaron su romance después de veinte años, continúan mostrando que su vínculo va más allá de las cámaras al seguir compartiendo momentos juntos, entre citas, desayunos y fotografías donde confirman su amor tras su salida de La Granja VIP 2.

Luego de que primero quedara eliminado Pablo Montero y posteriormente Natalia Alcoser decidiera abandonar el reality por motivos de salud mental, la pareja se ha mantenido unida en el exterior, donde en un breve video compartido en redes sociales se les ve dedicándose saludos cariñosos y conviviendo en una comida familiar después de una función de Natalia.

Una historia que trasciende el reality

El reencuentro entre ambas figuras públicas llamó la atención durante su participación en La Granja VIP 2 al retomar una historia sentimental con dos décadas de distancia, sentimiento que Alcocer también ha plasmado en publicaciones conjuntas en Instagram al expresar.

"20 años... y se siente que nunca pasaron. Me haces muy feliz, Pablo Montero #develda".

Lejos de diluirse tras concluir su estancia en el programa, Pablo Montero y Natalia Alcocer siguen dejando constancia de su cercanía cotidiana y del respaldo mutuo en esta etapa fuera de la competencia.