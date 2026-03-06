Comparte maquillista Scott Barnes experiencia de trabajar con JLo

El reconocido maquillista, Scott Barnes, estuvo en la ciudad para impartir un curso y hablar sobre las últimas tendencias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Scott Barnes, el reconocido maquillista de JLo, impartió un curso de maquillaje, ayer miércoles en el municipio de San Pedro.

Barnes cuenta su experiencia de maquillarla para el, show del medio tiempo del Super Bowl en 2020.

“Sí, sí lo hice, el Super Bowl show fue una experiencia maravillosa para todos los que estuvimos involucrados y sé que significó mucho para ella como latina estar en un grande escenario representando la cultura latina, así que fue genial, muy genial para mí haber sido parte de eso”, comentó.

Años atrás, Barnes conoció a JLo en una sesión de fotos porque ella realizó el cover de la portada de una revista y mencionó que le pareció una de las mujeres más bellas, manteniendo años de amistad.

Scoot también tiene su línea de maquillaje y mencionó que relanzará sus productos.

“Nos estamos preparando para relanzar los cosméticos de Scott Barnes, probablemente en el mes de abril, así que vamos a ir directamente al consumidor primero” dijo.

También ha maquillado otras celebridades como Gwen Stefani, Beyonce, entre otras.