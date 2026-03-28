Comparte Julión Álvarez llegada de su primer hijo varón

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de seguidores y colegas, quienes celebraron este momento personal del cantante.

El cantante Julión Álvarez sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en padre por tercera vez, noticia que compartió a través de sus redes sociales y que rápidamente generó reacciones.

¿Cómo anunció Julión Álvarez el nacimiento?

El intérprete publicó una serie de imágenes en las que se observan las manos del recién nacido junto a las de su familia, acompañadas de un mensaje en el que expresó su felicidad por esta nueva etapa.

Su primer hijo varón

De acuerdo con lo revelado, el bebé es su primer hijo varón, quien se suma a sus dos hijas, consolidando su familia junto a su esposa, Nathaly Fernández.

El mensaje que enterneció a sus seguidores

El cantante se refirió al pequeño de manera cariñosa, lo que generó una respuesta inmediata entre sus fans.

“Mi charrito”.

El detalle provocó una ola de felicitaciones y comentarios en redes sociales.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de seguidores y colegas, quienes celebraron este momento personal del cantante, quien atraviesa una etapa marcada por la vida familiar y su actividad en los escenarios.