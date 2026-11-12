Comparte Eiza González tradiciones mexicanas con Grigor Dimitrov

La actriz llevó a su pareja a recorrer sitios emblemáticos de CDMX, probar la gastronomía local y vivir una experiencia tradicional en el Centro Histórico

Eiza González aprovechó unos días en México para compartir con su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, algunos de los lugares y tradiciones que forman parte de su cultura.

La actriz quería que su pareja conociera más de cerca el país donde nació y hasta organizó algunas experiencias muy mexicanas.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eiza contó que lo llevó a conocer la casa de Diego Rivera y a recorrer el Centro Histórico, donde incluso tuvo la oportunidad de experimentar una tradicional limpia.

“Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México, el Centro, le hicieron… lo llevé a que le hiciera una limpia ahí en el Centro”, relató entre risas.

La gastronomía también fue parte de la experiencia. La actriz contó que los chilaquiles conquistaron a Dimitrov, quien bromeó con que ya había comido suficientes tacos para el resto del año.

El tenista, por su parte, se mostró encantado con su estancia y destacó la comida y la hospitalidad de los mexicanos. Eiza también reafirmó el cariño que siente por su país: “Yo siempre vengo porque aquí está mi familia, esta es mi gente y es mi país. Yo siempre voy a regresar”.