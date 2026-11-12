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Comparte Eiza González tradiciones mexicanas con Grigor Dimitrov

Por: Marlene del Bosque

10 Noviembre 2026, 17:27

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La actriz llevó a su pareja a recorrer sitios emblemáticos de CDMX, probar la gastronomía local y vivir una experiencia tradicional en el Centro Histórico

Comparte Eiza González tradiciones mexicanas con Grigor Dimitrov

Eiza González aprovechó unos días en México para compartir con su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, algunos de los lugares y tradiciones que forman parte de su cultura.

La actriz quería que su pareja conociera más de cerca el país donde nació y hasta organizó algunas experiencias muy mexicanas.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eiza contó que lo llevó a conocer la casa de Diego Rivera y a recorrer el Centro Histórico, donde incluso tuvo la oportunidad de experimentar una tradicional limpia.

“Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México, el Centro, le hicieron… lo llevé a que le hiciera una limpia ahí en el Centro”, relató entre risas.

La gastronomía también fue parte de la experiencia. La actriz contó que los chilaquiles conquistaron a Dimitrov, quien bromeó con que ya había comido suficientes tacos para el resto del año.

El tenista, por su parte, se mostró encantado con su estancia y destacó la comida y la hospitalidad de los mexicanos. Eiza también reafirmó el cariño que siente por su país: “Yo siempre vengo porque aquí está mi familia, esta es mi gente y es mi país. Yo siempre voy a regresar”.

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