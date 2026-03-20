Comparte Eduin Caz triste mensaje despidiendo al ‘Dr. Culichi’

'Lo que lo conocí bastó para ver la mera piola que era', es parte del emotivo mensaje que el cantante publicó en sus redes

El fallecimiento del cirujano estético Aneudi Rendón Moreno, conocido en redes sociales como el ‘Dr. Culichi’, generó reacciones tanto en la comunidad médica como en el ámbito del entretenimiento.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde destacaron su trayectoria profesional y el impacto que tuvo en sus pacientes.

Familia confirma la muerte del Dr. Culichi

El anuncio se realizó mediante un comunicado en Instagram, en el que sus seres queridos resaltaron su vocación y cercanía con quienes lo rodeaban. Sin dar detalles sobre las causas del fallecimiento, el mensaje se enfocó en recordar su legado.

“Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega inalcanzable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

La noticia provocó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde seguidores, pacientes y figuras públicas expresaron su pesar.

Famosos lo despiden entre lágrimas

Entre los mensajes destacó el del cantante Larry Hernández, quien recordó su amistad con el médico y compartió palabras de despedida.

“No amigo, no. Abrazo fraternal y eterno descanso a un gran ser humano y amigo. Gracias por tantos momentos maravillosos y que los que te conocimos nos hiciste sentir parte de ti”.

También se sumó Daisy Anahy, quien lamentó el fallecimiento y envió condolencias a la familia.

“Que gran ser humano se nos fue. Mi más sentido pésame… que Dios les dé paz y resignación”.

Eduin Caz publica triste mensaje de despedida

Fue hasta después de múltiples reacciones que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió un mensaje en el que dejó ver la relación que mantenía con el cirujano.

“El viejón más positivo que he conocido se nos fue, muchachos. Todo lo que dijo haría lo hizo. No fueron tantos años de conocerlo, pero lo que lo conocí bastó para ver la mera piola que era”.

El cantante recordó incluso un proyecto musical que realizaron juntos, evidenciando una amistad que trascendió lo profesional.

“Dije: qué loco, un cirujano cantando profesionalmente… y solo porque el viejo se lo propuso hicimos un dueto”.

El mensaje concluyó con palabras dirigidas a la familia del médico.

“Me da una tristeza terrible enterarme que se nos fue el viejo. Mando mi más sentido pésame para toda su familia”.