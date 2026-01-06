Comparte Del Toro mensaje emotivo tras muerte de su hermano

Tras el anuncio del cineasta, Pablo Lemus y la UdeG expresaron condolencias públicas, sumándose a los mensajes de apoyo que rodean a la familia Del Toro

Guillermo del Toro informó públicamente el fallecimiento de su hermano Federico del Toro Gómez durante una ceremonia de premios en Estados Unidos, en un momento marcado por el reconocimiento a su trabajo cinematográfico y por el luto que atraviesa su familia.

El anuncio ocurrió durante la entrega de los Palm Springs Film Awards, donde el cineasta mexicano recibió el Visionary Award. Desde el escenario, Del Toro confirmó la pérdida y explicó por qué decidió asistir al evento pese a la situación personal.

¿Qué dijo Guillermo del Toro al anunciar la muerte de su hermano?

Al tomar la palabra, el director reveló que su hermano mayor, quien también era cineasta, había fallecido días antes y vinculó su presencia en la ceremonia con el mensaje central de su más reciente película.

“Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la frase final de la película, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”, declaró durante su discurso.

El anuncio se dio en medio de la promoción de “Frankenstein”, su más reciente proyecto, que ha sido reconocido en distintos espacios de la industria. Pese al contexto personal, Del Toro decidió mantener parte de su agenda pública.

Más adelante, explicó que su hermano tuvo un papel importante en su vida personal y creativa, lo que influyó directamente en su decisión de acudir a la premiación.

“Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”, expresó.

Mensajes oficiales tras el fallecimiento

Luego de que se conociera la noticia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, difundió un mensaje de condolencias dirigido al cineasta y a su familia.

“Envío mis condolencias al cineasta jalisciense Guillermo del Toro por el fallecimiento de su hermano, Federico del Toro Gómez. A sus familiares y seres queridos, les deseo que pronto encuentren consuelo. De todo corazón, reciban un abrazo cálido y fuerte. Descanse en paz”, escribió.

Universidad de Guadalajara lamenta el deceso

La Universidad de Guadalajara (UdeG) también emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte de Federico del Toro Gómez y expresó su solidaridad con la familia.

“En la UdeG lamentamos el fallecimiento de Federico del Toro Gómez, hermano de Guillermo del Toro, cineasta tapatío y egresado de nuestra Casa de Estudio. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, señaló la institución.

¿De qué murió el hermano de Guillermo del Toro?

Hasta el momento, ni Guillermo del Toro ni otras fuentes oficiales han informado sobre las causas del fallecimiento de Federico del Toro Gómez. El cineasta ha señalado que continuará participando en la temporada de premiaciones, aunque podría no asistir a todos los eventos.