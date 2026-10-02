Comparte Daniel y Karen Barrera emotiva llegada de su bebé

Este emotivo nacimiento representa un nuevo comienzo para la pareja tras haber superado la dolorosa pérdida de un embarazo previo.

El nacimiento de su bebé celebraron el creador de contenido Daniel El Travieso y la influencer Karen Barrera, tras confirmar la llegada de su hija este 30 de septiembre de 2026. Los jóvenes creadores compartieron la noticia a través de emotivas publicaciones en sus historias de Instagram, confirmando el esperado acontecimiento a su comunidad de seguidores.

Con un afectuoso mensaje que leía "Bienvenida al mundo mi vida. Te amamos tanto", el youtuber puertorriqueño dio la bienvenida pública a la recién nacida.

Por su parte, la creadora mexicana inmortalizó el momento compartiendo una imagen con la fecha exacta del nacimiento, dejando ver el entusiasmo de la pareja en esta nueva etapa de sus vidas. Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido fotografías ni el rostro de la bebé en sus plataformas digitales.

La llegada de la pequeña representa un momento sumamente especial para la pareja, ya que ocurre tras haber atravesado la dolorosa pérdida de un embarazo anterior debido a un aborto espontáneo en agosto de 2025.

La confirmación generó de inmediato miles de reacciones e interacciones de apoyo por parte de fans y colegas del medio digital, quienes externaron sus felicitaciones y buenos deseos a la familia en este emotivo renacer.