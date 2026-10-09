Comparte 'Chicharito' proceso de su injerto de cabello

Aficionados reaccionaron con humor y mensajes de apoyo luego de que el atacante compartiera las marcas recientes en su cuero cabelludo.

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández volvió a convertirse en tendencia en plataformas digitales luego de difundir un video en el que muestra de manera frontal el proceso de recuperación de su reciente tratamiento de injerto de cabello.

En el material audiovisual compartido por el futbolista se observa una secuencia que contrasta su imagen habitual con las marcas recientes de la intervención quirúrgica en la zona frontal de la cabeza y el cuero cabelludo, dejando ver la inflamación natural propia del procedimiento estético.

A través de sus redes, "Chicharito" agregó un pie de foto que provocó reacciones entre aficionados y fanáticos.

"De futbolista a boxeador." Dejando claro que Javier Hernández es multifacético, ya que puede pasar de futbolista a reflexionista, o a fan de Luis Miguel y ahora a boxeador.

El contenido generó de inmediato una masiva oleada de interacciones, acumulando miles de reproducciones y comentarios de aficionados que reaccionaron con humor y mensajes de apoyo ante la apertura del jugador para mostrar su cambio de imagen.

Con esta decisión, el histórico goleador de la Selección Mexicana se une a una amplia lista de figuras del deporte internacional que han recurrido a la microcirugía capilar para contrarrestar la pérdida de cabello y renovar su aspecto físico.