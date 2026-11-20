El músico dio a conocer la noticia con una imagen en blanco y negro de su último encuentro y agradeció la formación que recibió de él.

El cantante Bruno Mars confirmó el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía en blanco y negro en la que lo abraza en lo que describió como su último encuentro, acompañada de un profundo mensaje de despedida y gratitud por su vida y legado.

Con esta publicación en su cuenta oficial, el intérprete dio a conocer la noticia de manera íntima y directa a su público, recordando el instante de la semana anterior en el que pudo despedirse y darle un último abrazo.

Lejos de centrarse únicamente en el duelo, el artista quiso resaltar la huella que su padre dejó en su formación personal y artística, reconociéndolo como el pilar que le transmitió todo lo que sabe, en especial su amor y conocimiento por la música.

Su legado familiar y musical

En sus palabras, Bruno Mars subrayó el rol de su padre como cabeza de familia y guía para todos sus hermanos, destacando el vínculo cercano que construyeron a lo largo de los años. A través de su testimonio, el cantante expresó:

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos, él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí.”

Una despedida marcada por el afecto y el recuerdo

La despedida del intérprete combina la tristeza por la ausencia cotidiana con la esperanza de un reencuentro futuro, cerrando su mensaje con un gesto cargado de memoria familiar al pedirle a su padre que le envíe un beso a su madre.

Con este comunicado, Bruno Mars confirmó oficialmente la partida de su padre y compartió con sus seguidores el impacto humano y musical que marcó su vida.