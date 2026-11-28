Alexis Ayala describió el viaje con Marietta Garza como una luna de miel y destacó en redes sociales el vínculo sentimental que mantienen.

¡Alexis Ayala está disfrutando una nueva etapa en el amor! El actor presumió en redes sociales una escapada romántica junto a su novia, Marietta Garza, con quien viajó a Bacalar, Quintana Roo, para disfrutar de unos días de descanso.

A través de sus redes sociales, Alexis compartió fotografías y videos de este viaje, en los que se les puede ver disfrutando del sol, la naturaleza y los paisajes de este destino turístico.

El mensaje romántico de Alexis Ayala a su pareja

Pero más allá de las imágenes, lo que llamó la atención fue el mensaje que el actor dedicó a su pareja, dejando claro lo enamorado que se encuentra.

“Cuando hay una conexión real, es imposible de ocultar. Amo cada momento contigo. Gracias por lo que somos juntos. Te amo, amore”.

Además, Ayala describió cada escapada junto a Marietta como una auténtica luna de miel, e incluso aseguró sentirse afortunado por compartir esta nueva aventura sentimental.

¿Quién es Marietta Garza y cómo comenzó su romance?

Marietta Garza, quien también compartió momentos del viaje, es una empresaria regiomontana conocida por su proyecto de artículos de lujo. La pareja hizo público su romance en octubre y desde entonces ha compartido distintos momentos juntos.

Esta relación llega después de que Alexis confirmara el fin de su matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio, separación que se dio a conocer a finales de abril de este año.

Por ahora, el actor disfruta de su relación con Marietta y no duda en compartir públicamente el cariño que siente por ella, dejando ver que atraviesa una etapa muy especial en su vida personal.