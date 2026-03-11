Comparecerá mujer que tiroteo casa de Rihanna en Beverly Hills

Medios locales difundieron imágenes que muestran cinco agujeros de bala en la reja frontal y audios policiales que indican que se efectuaron 10 disparos.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue arrestada en Florida bajo sospecha de haber efectuado disparos frente a la vivienda de Rihanna en Beverly Hills, donde se encontraban 10 personas. La detención ocurrió el domingo, y se recuperó un arma vinculada al hecho. Hasta el momento, Ortiz no ha sido formalmente acusada y se prevé que comparezca por primera vez ante un tribunal el martes por la tarde.

Revisión de la policía y situación legal

La policía de Los Ángeles informó que investiga el incidente y que Ortiz pudo haber conducido desde Florida hasta California. Su dirección más reciente figura en Orlando, y se desconoce si tiene algún vínculo previo con Rihanna. Ortiz permanece detenida con una fianza de 10.2 millones de dólares. No se ha confirmado si cuenta con abogado, y no se han recibido comentarios de su defensa.

Detalles del incidente y seguridad de los presentes

Durante el suceso, nadie resultó herido, aunque en la vivienda había 10 personas. El jefe de la policía, Jim McDonnell, confirmó que la residencia pertenece a Rihanna, sin detallar si ella, A$AP Rocky o sus hijos estaban presentes. Medios locales difundieron imágenes que muestran cinco agujeros de bala en la reja frontal y audios policiales que indican que se efectuaron 10 disparos.

Antecedentes de intrusiones en propiedades de la cantante

Rihanna ya había enfrentado incidentes de seguridad. En 2018, un hombre irrumpió en otra de sus casas en Hollywood Hills y permaneció allí 12 horas. Fue procesado por acoso, vandalismo y resistencia al arresto, y recibió libertad condicional. Este antecedente refuerza las medidas de seguridad en sus residencias.