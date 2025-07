Compañía suspende a CEO tras aparición en kiss-cam de Coldplay

La compañía Astronomer anunció este viernes la suspensión temporal de su director ejecutivo, Andy Byron, tras hacerse viral un video en el que aparece abrazando a una empleada de esta empresa que no es su esposa durante un concierto de Coldplay en Boston (EE.UU.).

Y agregó que compartirá más detalles al respecto en los próximos días.

Esta mañana, la empresa anunció también en su cuenta de X que había abierto "una investigación formal" sobre este video, en el que Byron y la mujer a la que abraza se esconden de la cámara al darse cuenta de que están siendo grabados.

La compañía, hasta el jueves una virtual desconocida, indicó en el comunicado de esta mañana que se guía por ciertos "valores" y que de sus directivos "se espera que cumplan los requisitos tanto de conducta como de rendición de cuentas".

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.



We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl