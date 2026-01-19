Cómo se eligen las películas nominadas a los Oscar 2026

La Academia está compuesta por miles de profesionales del cine, organizados en ramas según su especialidad que define quiénes pueden votar

Las nominaciones rumbo al Oscar 2026 se acercan y, con ellas, el interés por conocer cómo se define la lista de películas y profesionales que competirán en la próxima edición de los premios de la Academia.

El proceso para definir las nominaciones al Oscar 2026 está regulado por normas oficiales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La selección no depende de una sola votación general, sino de un sistema que combina reglas de elegibilidad, votaciones por especialidad y un calendario definido con meses de anticipación.

Reglas generales de elegibilidad

Para competir en cualquiera de las categorías de los premios Oscar, las películas deben cumplir con criterios básicos establecidos por la Academia.

Haber tenido un estreno comercial en 2025 .

. Proyectarse al menos siete días consecutivos en una sala del condado de Los Ángeles.

Contar con un mínimo de tres funciones diarias.

Estar exhibidas en un formato aprobado, como DCP o 35 mm.

Incluir subtítulos en inglés si el idioma original es distinto.

Además, cada producción debe ser inscrita oficialmente dentro del plazo marcado por la Academia y cumplir con normas técnicas sobre duración y créditos.

Requisitos específicos según la categoría

Más allá de las reglas generales, cada categoría tiene criterios propios que influyen en las nominaciones.

Actuación : se evalúan interpretaciones principales y de reparto dentro de largometrajes elegibles.

: se evalúan interpretaciones principales y de reparto dentro de largometrajes elegibles. Dirección : reconoce el trabajo creativo del director o directora en una película estrenada en el periodo válido.

: reconoce el trabajo creativo del director o directora en una película estrenada en el periodo válido. Guion Original y Guion Adaptado : se analiza el origen del texto y su desarrollo narrativo.

y : se analiza el origen del texto y su desarrollo narrativo. Fotografía , Edición , Diseño de Producción , Vestuario y Sonido : consideran exclusivamente los aspectos técnicos y artísticos.

, , , y : consideran exclusivamente los aspectos técnicos y artísticos. Película Internacional: cada país puede enviar una sola candidatura, evaluada por un comité especializado.

Cómo está integrada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

La Academia está compuesta por miles de profesionales del cine, organizados en ramas según su especialidad. Esta estructura define quiénes pueden votar en cada categoría durante el proceso de nominaciones y garantiza que las decisiones sean tomadas por especialistas del área correspondiente.

Rama de Actores: integrada por intérpretes con papeles protagónicos o de reparto en largometrajes estrenados comercialmente. Algunos miembros conocidos de esta rama son Meryl Streep, Denzel Washington, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio .

integrada por intérpretes con papeles protagónicos o de reparto en largometrajes estrenados comercialmente. Algunos miembros conocidos de esta rama son . Rama de Directores: conformada por cineastas responsables de la realización creativa de películas elegibles. Entre sus integrantes se encuentran Martin Scorsese, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Alfonso Cuarón.

conformada por cineastas responsables de la realización creativa de películas elegibles. Entre sus integrantes se encuentran Rama de Guionistas: agrupa a escritores de guion original y adaptado con créditos cinematográficos reconocidos. Ejemplos de miembros son Aaron Sorkin, Quentin Tarantino, Charlie Kaufman, Emerald Fennell.

agrupa a escritores de guion original y adaptado con créditos cinematográficos reconocidos. Ejemplos de miembros son Rama de Productores: formada por profesionales encargados del desarrollo, financiamiento y producción de largometrajes. En esta rama participan figuras como Kathleen Kennedy, Dede Gardner, Emma Thomas y Alejandro González Iñárritu .

formada por profesionales encargados del desarrollo, financiamiento y producción de largometrajes. En esta rama participan figuras como . Rama de Editores: integrada por especialistas en el montaje y la estructura narrativa de las películas. Algunos de sus miembros son Thelma Schoonmaker, Walter Murch, Margaret Sixel y Michael Kahn.

integrada por especialistas en el montaje y la estructura narrativa de las películas. Algunos de sus miembros son Rama de Fotografía: conformada por directores de fotografía responsables del diseño visual y la iluminación de los filmes. Destacan nombres como Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, Janusz Kaminski y Rachel Morrison.

conformada por directores de fotografía responsables del diseño visual y la iluminación de los filmes. Destacan nombres como Rama de Música: reúne a compositores y letristas de bandas sonoras y canciones originales. Entre sus integrantes se encuentran John Williams, Hans Zimmer, Alexandre Desplat y Hildur Guðnadóttir.

Sistema de votación para las nominaciones

Durante la etapa de nominaciones, cada rama vota únicamente en su propia categoría. Por ejemplo, los compositores votan música y los editores votan edición.

En Mejor Película, categoría principal, se utiliza un sistema de voto preferencial, en el que los votantes ordenan las películas según su preferencia. Este método permite que las nominadas reflejen un consenso más amplio entre los miembros.

Cuándo se anuncian las nominaciones al Oscar 2026

La Academia confirmó que las nominaciones al Oscar 2026 se anunciarán el jueves 22 de enero a partir de las 7:30 am y podrás verla totalmente en vivo a través de Azteca 7. Tras ese anuncio, comienza la fase final de votación para elegir a los ganadores que se darán a conocer en la ceremonia.

Por qué algunas películas quedan fuera

El sistema de ramas, los requisitos técnicos y el tipo de votación explican por qué algunas producciones con éxito comercial o presencia en festivales no logran una nominación. Las decisiones responden a criterios internos de la industria y no a la popularidad.

Anora ganó Mejor Película en los Oscar 2025 | Especial

¿El proceso es el mismo para ganar un Oscar?

El proceso de votación para elegir a los ganadores no es exactamente igual al que se utiliza para definir las nominaciones. Aunque ambas etapas forman parte del mismo calendario, las reglas y la participación de los miembros cambian en la fase final.

Diferencia entre nominación y victoria

Fase de nominaciones: cada rama de la Academia vota únicamente dentro de su especialidad. Por ejemplo, los actores votan a los actores y los editores a los editores.

cada rama de la Academia vota únicamente dentro de su especialidad. Por ejemplo, los actores votan a los actores y los editores a los editores. Fase final: todos los miembros activos de la Academia pueden votar en todas las categorías, sin importar la rama a la que pertenezcan.

Cómo se eligen a los ganadores de los Oscar

Durante la votación final, cada miembro emite un solo voto por categoría. El Oscar se otorga al nominado que obtiene la mayoría simple de los votos.

No se redistribuyen votos en la mayoría de las categorías.

El sistema de voto preferencial no se utiliza para definir a los ganadores.

para definir a los ganadores. El proceso es confidencial y auditado.

¿Los nominados pueden votarse a sí mismos?

La Academia no prohíbe que un miembro vote por su propio trabajo si está nominado. Este voto es válido tanto en la fase de nominaciones como en la votación final, aunque su impacto es limitado debido al número de votantes.

Por qué los resultados pueden variar entre nominación y ganar la estatuilla

Una película o un profesional puede recibir el respaldo de su rama durante la nominación, pero no necesariamente mantener ese apoyo en la votación final. Esto ocurre porque el ganador se define con los votos de toda la Academia, no solo de especialistas.

Conocer cómo funciona la selección de nominadas permite entender mejor los resultados de los Oscar 2026. Se trata de un método diseñado por y para la industria cinematográfica, con reglas claras y votaciones especializadas.