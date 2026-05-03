¿Cómo fue que Lady Gaga llegó a 'El diablo viste a la moda 2'?

Además de actuar, incluye la aportación de música original para la banda sonora, con al menos tres canciones creadas especialmente para la película.

La secuela de “El diablo viste a la moda” incorpora un desfile de celebridades donde destaca la participación de Lady Gaga, quien realiza un cameo interpretándose a sí misma dentro de la historia.

De acuerdo con reportes especializados, la cantante aparece en una escena ambientada en la Semana de la Moda en Milán, donde su presencia forma parte de un evento ligado al mundo editorial y de alta costura que rodea a Miranda Priestly.

¿Cómo es el cameo de Lady Gaga en la película?

El cameo de Lady Gaga no es únicamente visual. En la trama, la artista interpreta a una estrella pop que ofrece una presentación dentro de un evento clave a la revista Runway, lo que refuerza la conexión entre música, moda y poder mediático.

Además, su participación incluye la aportación de música original para la banda sonora, con al menos tres canciones creadas especialmente para la película.

¿Cómo llegó Lady Gaga al proyecto?

La inclusión de la cantante se concretó de forma directa. Meryl Streep, protagonista de la saga, fue quien personalmente la contactó para invitarla a participar en la secuela.

Según declaraciones, la respuesta fue inmediata, lo que permitió integrar el personaje dentro de una escena diseñada específicamente para una figura musical de alto perfil.

“Pensé, bien podría intentarlo con ella”, compartió Streep en una reciente entrevista. “Solo le dije: ‘¿Lo harías? Porque va a ser realmente bueno’. Y ella dijo: ‘¡Sí!’ Así, sin más. Está en su gira mundial, que duró un año, tocando para 75,000 personas en un estadio y simplemente voló hasta aquí y nos lo hizo.”

La película apuesta por un enfoque más amplio que el filme original, integrando decenas de apariciones especiales de figuras del entretenimiento, la moda y los medios.

Entre ellas se encuentran diseñadores, modelos y celebridades que aparecen en eventos, pasarelas y reuniones, construyendo un retrato del ecosistema actual de la industria fashion.