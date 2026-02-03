¿Cómo comprar boletos para ver Adame vs Trejo en Ring Royale?

El evento también incluye a Karely Ruiz vs Marcela Mistral; shows de freestyle en vivo con Aczino vs Azuky y mucho más, elevando expectativas a nivel nacional

El evento Ring Royale Fights 2026 ha comenzado a generar expectativa entre el público por su cartelera de boxeo y grandes espectáculos, por lo que una de las principales dudas es cómo comprar boletos para la función que se realizará el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

La velada arrancará a las 18:00 horas y reunirá a creadores de contenido, figuras mediáticas y artistas urbanos en uno de los recintos más emblemáticos del norte del país.

Cómo comprar boletos para Ring Royale Fights 2026

La venta de boletos se realiza a través de la plataforma SuperBoletos. Aquí te dejamos una guía para completar la compra según información de las redes sociales del evento:

Ingresa a superboletos.com y escribir Ring Royale en la lupa de búsqueda.

y escribir en la lupa de búsqueda. Da clic en la imagen oficial del evento .

. Iniciar sesión o registrarse para poder realizar la compra.

Revisa el mapa del recinto , elegir zona y seleccionar asientos. El estacionamiento es opcional y tiene un costo de 183 pesos .

, elegir zona y seleccionar asientos. El y tiene un costo de . Elige la forma de pago, completar los datos solicitados y finalizar la compra.

Los boletos serán enviados al correo electrónico con el que se realizó el registro, por lo que se recomienda revisar también la carpeta de SPAM.

Una cartelera que mezcla boxeo, espectáculo y freestyle

Ring Royale Fights 2026 propone un formato que combina combates de exhibición, shows musicales y freestyle en vivo, lo que ha impulsado el interés del público desde su anuncio.

Dentro de la función se presentará el segmento Dragas vs Dragas, con enfrentamientos anunciados como:

Georgiana vs Velvetine

La Kyliezz vs Alexis Mvgler

Alfredo Adame vs Carlos Trejo también suben al Ring Royale

Uno de los enfrentamientos que ha causado mayor revuelo es el de Alfredo Adame vs Carlos Trejo, duelo que forma parte oficial de la cartelera y que se suma a los principales atractivos del evento.

Además, el programa incluye otros combates mediáticos como Karely Ruiz vs Marcela Mistral, Abelito vs Bull Terrie y El Patrón vs Chuy Almada, todos bajo el concepto de boxeo espectáculo.

Qué freestylers estarán en la Arena Monterrey por el Ring Royale

El evento también contará con presentaciones de freestyle que se intercalarán con los combates. Destaca la participación de Aczino y Azuky, quienes protagonizarán un duelo anunciado como “La Revancha”.

Junto a ellos estarán otros exponentes del género como Jony Beltrán vs Lobo Estepario, RC vs Guetto Living, a cargo de Serko Fu y DJ Sonicko, como parte del concepto que busca unir música y boxeo en una sola función.

Información pendiente por confirmar

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado plataformas de transmisión en vivo ni detalles técnicos como el número de rounds o reglas específicas de los combates.

Dicha información será anunciada en fechas posteriores conforme se acerque la realización de Ring Royale Fights 2026 en la Arena Monterrey.