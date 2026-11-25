En el proyecto Debí tirar más fotos, el artista incorporó plena, salsa y otros sonidos de la isla junto con temas sobre memoria, comunidad y pertenencia

El éxito internacional de Bad Bunny se convirtió en un argumento de defensa de la identidad puertorriqueña durante la visita a Madrid de Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico en Washington.

El funcionario destacó este martes 24 de noviembre que el cantante contribuye a proyectar una cultura que conserva su sentido de pertenencia más allá de su relación política con Estados Unidos.

“Bad Bunny es un icono de nuestra cultura”, afirmó.

Durante una entrevista pública en Casa de América, Hernández sostuvo que la ciudadanía estadounidense no sustituye la identidad de los habitantes de la isla. Explicó que los puertorriqueños mantienen una manera propia de reconocerse y entender su comunidad, comparable con el sentimiento nacional de mexicanos, dominicanos o españoles.

El representante vinculó esa continuidad cultural con la resistencia de la población frente a lo que describió como intentos de borrar su identidad después de la intervención estadounidense de 1898.

Una proyección internacional con raíces puertorriqueñas

El reconocimiento del comisionado encuentra contexto en la presencia de tradiciones musicales y símbolos de Puerto Rico en la obra de Bad Bunny.

En el proyecto Debí tirar más fotos, el artista incorporó plena, salsa y otros sonidos de la isla junto con temas sobre memoria, comunidad y pertenencia.

Su gira contó con la participación de Los Pleneros de la Cresta, Los Sobrinos y Chuwi, mientras que “La Casita”, uno de los elementos centrales del escenario, trasladó al espectáculo una representación del hogar puertorriqueño.

La influencia del cantante también llegó a las artes visuales. En agosto abrió en San Juan la exposición “Benito 100 x 35”, que reunió obras de 32 artistas sobre su impacto cultural y social, con referencias a los paisajes de Vega Baja, el sapo Concho y otros elementos presentes en su universo creativo.

Hernández pide transformar las prácticas del ICE

En el encuentro de Madrid, el comisionado también abordó la política migratoria estadounidense. Describió a Puerto Rico como una sociedad abierta a la inmigración y cuestionó las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, en las comunidades migrantes.

Hernández pidió al Partido Demócrata formular propuestas concretas y aclaró que su postura no implica eliminar los controles migratorios, sino cambiar las prácticas de la agencia.

Las declaraciones sobre Bad Bunny constituyeron un reconocimiento a su papel cultural dentro de esa conversación pública; no se anunció una distinción oficial ni un nombramiento como embajador de Puerto Rico.