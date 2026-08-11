Comienza juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur

Un juez ya determinó que tanto el libro como una entrevista que Davis concedió a la policía en 2008 podrán ser utilizados durante el juicio

Treinta años después del asesinato de Tupac Shakur, uno de los crímenes más famosos y controversiales de Estados Unidos finalmente llegó a los tribunales.

Este lunes comenzó en Las Vegas el juicio contra Duane “Keffe D” Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, acusado de haber orquestado el ataque que terminó con la vida del rapero.

La primera etapa del proceso comenzó con la selección del jurado, procedimiento que podría prolongarse durante varios días. Una vez conformado, se espera que el juicio se extienda aproximadamente por un mes, debido a la cantidad de testimonios y evidencias que serán presentados ante el tribunal.

El asesinato de Tupac Shakur

Tupac fue baleado la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando viajaba en un automóvil junto a Marion “Suge” Knight después de asistir a una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas.

El rapero recibió varios impactos de bala y murió seis días después, a los 25 años.

La Fiscalía sostiene que Davis fue quien orquestó el ataque y proporcionó el arma utilizada en el homicidio. El acusado se ha declarado no culpable y su defensa ha cuestionado las acusaciones en su contra.

Davis es la única persona que permanece con vida de los cuatro ocupantes del Cadillac desde el que, según los investigadores, se realizaron los disparos.

Declaraciones de Davis serán utilizadas en el juicio

Una de las principales pruebas que podría utilizar la Fiscalía son declaraciones que Davis realizó a lo largo de los años, además de su libro de memorias de 2019, Compton Street Legend.

Un juez ya determinó que tanto el libro como una entrevista que Davis concedió a la policía en 2008 podrán ser utilizados durante el juicio.

Con este proceso, las autoridades buscan esclarecer uno de los asesinatos que durante décadas permaneció sin una respuesta definitiva.

Davis, de 63 años, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable. Tres décadas después de aquella noche en Las Vegas, el caso que marcó para siempre la historia del hip hop vuelve a los tribunales.