Comerciantes temen pérdidas por boda de Taylor Swift

Negocios cercanos al Madison Square Garden prevén afectaciones económicas por los cierres y el operativo de seguridad por la presunta boda de Taylor Swift

Los preparativos para la presunta boda de Taylor Swift y Travis Kelce en las inmediaciones del Madison Square Garden han generado preocupación entre comerciantes de la zona, quienes aseguran que los cierres de calles y el operativo de seguridad podrían afectar de forma importante sus ingresos.

De acuerdo con información difundida por TMZ, propietarios de bares y restaurantes cercanos al recinto consideran que las restricciones previstas para esta semana podrían traducirse en pérdidas de decenas de miles de dólares.

Esperaban un fin de semana de alta actividad

Uno de los comerciantes ubicado sobre West 31st Street manifestó su inconformidad por el cierre de vialidades, al considerar que impedirá la llegada de clientes durante un periodo que normalmente representa una importante oportunidad de negocio.

El fin de semana coincide con partidos del Mundial y con las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, eventos que habitualmente incrementan la afluencia de personas a bares y restaurantes de la zona.

Según el reporte, el propietario incluso busca establecer contacto con representantes del entorno de Taylor Swift para explicar el impacto económico que, asegura, tendrán las restricciones.

Cierres viales preocupan a los comerciantes

Las autoridades prevén el cierre de West 31st Street durante el viernes, además de la instalación de grandes carpas blancas donde presuntamente llegarán los invitados al evento.

Aunque por ahora se contempla mantener abiertas las aceras, algunos comerciantes consideran que la presencia de elementos de seguridad, medios de comunicación y seguidores de la cantante dificultará el acceso de clientes.

Otro empresario ubicado en West 33rd Street expresó su preocupación ante la posibilidad de que también se restrinja el paso peatonal, situación que, afirmó, podría ocasionarle pérdidas por decenas de miles de dólares.

Algunos negocios buscan aprovechar la atención

No todos los establecimientos han optado por una postura negativa. Un negocio cercano a la Octava Avenida decidió sumarse al ambiente del evento con la creación de una bebida especial llamada Swift Spritz, elaborada con durazno.

El propietario resumió su estrategia con la frase: "Si no puedes vencerlos, únete a ellos".

Otro comerciante de West 31st Street señaló que, ante la falta de alternativas, simplemente abrirá sus puertas el viernes y esperará que la jornada resulte favorable.

Según TMZ, ninguno de los negocios consultados ha recibido comunicación por parte del equipo de Taylor Swift respecto a posibles compensaciones por las afectaciones económicas.

Hasta el momento, la única información oficial que han recibido los comerciantes proviene del Departamento de Policía de Nueva York y del departamento de planificación urbana, encargados de notificar los cierres y las medidas de seguridad previstas para el evento.