Comenta Jorge D’Alessio sobre Lupita D’Alessio y giras

El integrante de Matute detalló ante la prensa que la distancia y los compromisos laborales complicaron su anterior vínculo afectivo.

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Jorge D’Alessio compartió detalles sobre el regreso de su mamá, Lupita D’Alessio, a los escenarios. Durante un encuentro con la prensa en Monterrey, el músico contó que tuvieron que insistirle en varias ocasiones para convencerla de aceptar nuevas presentaciones, pues considera que después de tantos años de trayectoria también merece descansar.

“Le hemos tratado de convencer muchas veces, de decirle: ‘Entiendo que ya no quieres hacer gira y te mereces descansar. Le has dedicado mucho tiempo a la música’. Pero decíamos: ‘Las fechas así como clave, pues estaría increíble verte en concierto’, y dijo que sí. Entonces está increíble. Hasta ahorita solo es un auditorio, hasta ahorita”, relató.

Situación sentimental y relación con Marichelo

En otro momento de la charla, Jorge habló de su situación sentimental y confirmó que actualmente está soltero. Explicó que la distancia y los compromisos laborales complicaron su relación, pues él pasa buena parte de la semana de gira, mientras que su expareja trabaja en Miami.

“Mi tiempo es para mis hijos. Mi tiempo libre es para mis hijos”, expresó al dejar claro que, por ahora, no está interesado en comenzar una nueva relación.

También habló de Marichelo, madre de sus tres hijos, y destacó que mantienen una buena relación pese a su separación.

“La madre de mis hijos, Marichelo, es una reina. La adoro y nos llevamos increíble”, comentó, al asegurar que ambos harán lo necesario para procurar el bienestar de sus hijos.

Aclaración sobre Bobo Producciones y JNS

Otro de los temas que abordó fue el término de la relación laboral entre Bobo Producciones y JNS. Jorge aclaró que no se trató de una separación por conflictos, sino que el contrato llegó a su fin y las integrantes decidieron tomar las riendas de su propio camino.

“Están en muy buenos términos. Y yo les deseo lo mejor. Yo las quiero mucho”, aseguró, dejando claro el cariño que conserva por el grupo.

Próximos proyectos con Matute

Finalmente, adelantó que el próximo 28 de noviembre Matute tendrá invitadas especiales en la Arena Ciudad de México, donde preparan un popurrí de grandes éxitos junto a figuras que calificó como invitadas “de ensueño”.