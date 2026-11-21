Jesse celebró que Interestelar, de Jesse & The Supernovas, entró al Top 10 de la radio en México y destacó el arranque de su tema Spiritus.

Tras todas las polémicas en torno a la separación de Jesse & Joy, Jesse agradeció a todos sus seguidores por el gran arranque que le han brindado a su proyecto Jesse & The Supernovas, celebrando que el tema “Interestelar” —primer sencillo de su álbum “Sombrero”— ya se colocó dentro del Top 10 de la radio nacional en México.

A través de un video grabado frente al mar, el cantante compartió su entusiasmo por el recibimiento que ha tenido esta nueva etapa musical, detallando que el videoclip oficial de “Interestelar” en YouTube está muy cerca de alcanzar los 2 millones y medio de reproducciones, mientras las escuchas en plataformas digitales mantienen un crecimiento constante.

“Spiritus” despega en plataformas y se acerca el álbum completo

Durante su mensaje, el intérprete también destacó el estreno reciente de “Spiritus”, segundo sencillo desprendido de “Sombrero”, asegurando que su respuesta en streaming ha superado lo que él y su equipo tenían proyectado desde los primeros días.

“Y acabamos de sacar apenas Spiritus, el segundo sencillo de Sombrero, y los streams están despegando de una manera que no teníamos contemplado, así que solo quiero agradecerles de todo corazón todo el cariño. Son fuera de este mundo”.

Finalmente, adelantó que vienen más lanzamientos de Jesse & The Supernovas, entre ellos la llegada del disco completo, un material que aseguró está hecho con su esencia, su entrega de siempre y la música que lleva dentro, cerrando su mensaje con un gesto de paz y gratitud hacia el público que lo acompaña en este nuevo capítulo.