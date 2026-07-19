Colman Domingo va por el live action de 'la princesa Tiana'

Colman Domingo y Robert O'Hara negocian escribir el guion de una película de acción real inspirada en la princesa Tiana de Disney.

Colman Domingo y el dramaturgo y director Robert O'Hara se encuentran en conversaciones para escribir el guion de una película de acción real inspirada en la princesa Tiana, protagonista de La princesa y el sapo, uno de los clásicos animados de Disney.

La producción se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y plantea una historia original basada en la cinta estrenada en 2009, en la que Anika Noni Rose dio voz al personaje principal.

Un clásico que volvería a la pantalla

La película animada, ambientada en la Nueva Orleans de la década de 1920, sigue la historia de Tiana, una camarera que sueña con abrir su propio restaurante y cuya vida cambia tras besar a un príncipe convertido en rana.

El largometraje obtuvo una recaudación mundial de 267 millones de dólares y fue nominado a tres premios Óscar: mejor película animada y dos candidaturas por las canciones originales de Randy Newman, Almost There y Down in New Orleans.

Aunque la serie derivada del personaje no prosperó, Disney mantuvo vigente su popularidad al transformar la atracción Splash Mountain en Tiana's Bayou Adventure en sus parques de Disney World y Disneyland.

Un año destacado para Colman Domingo

El proyecto llega en un momento de gran actividad para Colman Domingo, quien en 2026 ha participado en las películas Michael y Disclosure Day, además de las series The Four Seasons y Euphoria, trabajo que le valió dos nuevas nominaciones a los premios Emmy.

Durante la entrega del premio Creative Conscience de Variety, el actor afirmó que la industria finalmente lo reconoce como un artista integral, capaz de actuar, escribir, dirigir y producir.

Además, a finales de este año iniciará la producción de Unforgettable, película biográfica sobre Nat "King" Cole en la que fungirá como director, productor y protagonista.

Domingo volvería a colaborar con Robert O'Hara, con quien trabajó previamente en la obra Wild With Happy, presentada por The Public Theater en 2012. O'Hara también fue nominado al premio Tony en 2020 por la dirección de Slave Play.

La noticia sobre el desarrollo del proyecto fue revelada inicialmente por Deadline. Hasta el momento, Disney no ha emitido comentarios oficiales.