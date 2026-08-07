Colectivos feministas piden quitar a Nodal del Festival del Globo

Las organizaciones manifestaron su rechazo a la participación del intérprete, señalando que su inclusión contraviene el carácter familiar del festival

La confirmación de Christian Nodal como uno de los actos principales del Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 desencadenó una fuerte controversia en Guanajuato.

Diversos colectivos feministas han exigido públicamente que el cantante de regional mexicano sea retirado de la cartelera del evento, acusándolo de incurrir en conductas de violencia económica y presunta violencia vicaria.

Las protestas cobraron fuerza tras la publicación de comunicados emitidos por agrupaciones como la Red Feminista León y Ley Sabina Guanajuato.

Las organizaciones manifestaron su rechazo a la participación del intérprete, señalando que su inclusión contraviene el carácter familiar del festival.

“Expresamos nuestra preocupación e inconformidad por la decisión del Festival Internacional del Globo y de las autoridades municipales de incluir en su cartelera a Christian Nodal... Ha estado en el centro de múltiples señalamientos y controversias relacionadas con conductas y discursos de violencia y desigualdad hacia las mujeres”, sostuvo la Red Feminista León.

Por su parte, el colectivo Ley Sabina Guanajuato enfatizó que los señalamientos derivan de las declaraciones hechas por la cantante argentina Cazzu respecto a la manutención de Inti, la hija que comparte con Nodal.

“Apoyar que un violentador vicario y económico se presente en un evento familiar, es seguir perpetuando la normalización del abandono paternal”, denunció la agrupación.

Los organizadores descartan la cancelación

Ante el descontento social, la directiva del Festival Internacional del Globo descartó retirar al artista del programa oficial, argumentando que no existe ningún impedimento legal para su contratación.

El presidente del comité organizador señaló en entrevista para un medio local que la selección del talento responde a criterios de popularidad, presupuesto, disponibilidad y trayectoria musical, independientemente de las polémicas personales de los artistas.

“Nodal no está señalado por ninguna autoridad como deudor… Es decir, que no ha cometido ningún delito… Que sea o no del agrado de muchas personas es distinto… también es del agrado de una buena cantidad de personas, y por eso se tomó la determinación de traer a un artista”, puntualizó el directivo.

El Festival Internacional del Globo se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en las instalaciones del Parque Metropolitano de León, consolidándose como uno de los espectáculos aerostáticos y musicales de mayor convocatoria en el país.