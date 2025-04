Coldplay y Twice sorprenden a fans con inesperada colaboración

TWICE se presenta como invitada especial en los seis conciertos de Coldplay en Seúl, como parte de la gira 'Music of the Spheres World Tour'

La colaboración entre Coldplay y TWICE ha generado gran entusiasmo entre los fans. TWICE se presenta como invitada especial en los seis conciertos de Coldplay en Seúl, del 16 al 25 de abril de 2025, como parte de la gira "Music of the Spheres World Tour".

Además, han lanzado una versión especial de la canción "We Pray" (TWICE Version), que combina las voces de TWICE con la producción de Coldplay, creando un momento musical único.

"We pray" ya había sido interpretada en vivo por la banda britanica, pero en esta ocasión las integrantes surcoreanas se unieron al show.

La colaboración entre Coldplay y TWICE en "We Pray (TWICE Version)" ha unido al K-pop y el pop-rock, creando un puente cultural que ha emocionado a fans de ambos mundos.

Lanzada como parte de la gira Music of the Spheres World Tour, esta versión especial combina las armonías características de TWICE con la emotiva producción de Coldplay.

La canción, con su mensaje de esperanza, resuena como un símbolo de unión global a través del arte.

