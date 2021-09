Coldplay y BTS te llevan a otra galaxia con My Universe

En sus primeras 3 horas de estreno, My Universe de Coldplay y BTS sumaba más de 4.5 millones de reproducciones

Por: Luz Camacho

septiembre, 30, 2021 01:25

Coldplay y BTS estrenaron la noche del miércoles el video de "My Universe", canción que forma parte del próximo álbum de la banda británica, Music of the Spheres, que sale el próximo 15 de octubre.

El concepto del MV de 4:42, que sumó más de 4.5 millones de reproducciones en sus primeras 3 horas, une a Coldplay y BTS en forma de holograma junto al grupo alienígena Supernova 7 para derrotar a los poderes que gobiernan la galaxia Spheres, donde la música está prohibida. Pues los músicos creen que el poder de la canción prevalecerá a medida que lo visual parezca transmitir.

La pista en coreano e inglés aboga por la unidad en medio de la división.

Representación del Covid-19 presente en el video

El diseñador François Audouy comentó que con el coronavirus dominando las noticias durante meses, es probable que de manera inconsciente se haya inspirado en la forma del virus para diseñar la nave enemiga que está presente en video de My Universe de Coldplay x BTS.

Video recuerda a Marvel

Army, fans de la banca surcoreana, concordaron en que el video les hizo recordar algunas películas de Marvel, exactamente Guardianes de la Galaxia y las de Avangers, auqnue también mencionaron Avatar y El planeta del tesoro.

