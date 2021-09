Coldplay confirma colaboración con BTS en 'My Universe'

Tras meses de rumores, Coldplay confirma que el grupo de k-pop BTS participarán con ellos en una canción para su nuevo disco 'Music of the Spheres'

Por: Luz Camacho

septiembre, 13, 2021 10:02

SEÚL, COREA DEL SUR.- Es oficial, Coldplay y BTS colaborarán en juntos, así lo confirmó la propia banda británica.

A través de su cuenta de Twitter, Coldplay reveló este lunes la imagen teaser para "My Universe", sencillo donde también participan los chicos surcoreanos.

La pista, cantada tanto en inglés como en coreano, fue escrita por Coldplay y BTS y producida por Max Martin.

Si bien "Music of the spheres", el nuevo álbum de la banda liderada por Chris Martin, se estrena el próximo 15 de octubre, los fans podrán escuchar "My Universe" el próximo 24 de septiembre.

El sencillo de esta colaboración estará disponible para su compra como CD edición limitada de dos canciones e incluirá una réplica de las letras de las canciones escritas a mano por Coldplay y BTS. (Las dos canciones son "My Universe" y la versión instrumental).

El sencillo de esta colaboración estaba disponible, ya se agotó a los pocos minutos tanto en Coldplay Store y Weverse, para su compra como CD edición limitada de dos canciones e incluirá una réplica de las letras de las canciones escritas a mano por Coldplay y BTS. (Las dos canciones son "My Universe" y la versión instrumental).

Además, si compraba a través de la página de Coldplay el CD, cassette o vinil, la banda plantará un árbol para ayudar a proteger el medio ambiente, acción que acompañan con material sustentable en los empaques del sencillo.

BTS y Chris Martin juntos en episodio de serie de YouTube

Previo la confirmación de la colaboración y del estreno de "Permisision tho dance challenge", BTS y Chris Martin se unieron para charlar en la serie Released, una producción de YouTube Originals.

En el video, el grupo de k-pop invita a "a bailar sin la necesidad de pedir permiso para bailar" puesto que tras la charla con Chris Martin, se estrenará un video del Army con videos cortos haciendo la coreografía de la canción.

