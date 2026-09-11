Cody Walker rechaza volver como Brian en Rápidos y Furiosos

Cody Walker descartó participar en una nueva recreación de Brian O’Conner, pese al interés de Vin Diesel por reunir a Dom y Brian

El posible regreso de Brian O’Conner para la última entrega de Rápidos y Furiosos continúa generando opiniones encontradas. Mientras Vin Diesel ha expresado su intención de reunir nuevamente a Dom y Brian, Cody Walker, hermano del fallecido Paul Walker, dejó claro que no desea participar en una nueva recreación del personaje.

Walker reconoció que actualmente existen herramientas de inteligencia artificial capaces de hacer posible el regreso de Brian a la pantalla, utilizando incluso material que no llegó a emplearse en las películas anteriores.

Cody Walker no quiere volver a interpretar a Brian

El hermano de Paul Walker explicó que, aunque considera técnicamente viable utilizar tecnología para recuperar al personaje, no estaría interesado en participar como doble de acción en la próxima cinta de la franquicia, titulada Rápidos Por Siempre.

Para Cody, la decisión sobre si Brian debe aparecer nuevamente debería corresponder principalmente a Meadow Walker, hija del fallecido actor.

El hermano del intérprete considera que el personaje tuvo un cierre adecuado dentro de la saga, pues no fue eliminado de la historia de una manera definitiva o dramática, sino que quedó establecido que Brian continuaba su vida junto a su familia.

Cody Walker destacó que le gusta la manera en que los responsables de la franquicia resolvieron la salida de Brian O’Conner tras la muerte de Paul.

En su opinión, el personaje quedó en una situación positiva, criando a sus hijos, por lo que considera que ese desenlace debe tomarse en cuenta antes de decidir si vuelve a aparecer.

También señaló que, si Meadow quisiera volver a ver a su padre representado en la franquicia, no necesariamente tendrían que participar él o su hermano Caleb Walker.

Después de la muerte de Paul Walker en un accidente automovilístico ocurrido en 2013, mientras la producción de Rápidos y Furiosos 7 todavía estaba en marcha, Cody y Caleb participaron como dobles del actor.

Con ayuda de efectos visuales, el equipo pudo completar las escenas necesarias y darle a Brian O’Conner una despedida dentro de la película.

Años después, en 2018, ambos hermanos incluso habían contemplado la posibilidad de volver a colaborar con la franquicia para realizar un cameo de Paul, siempre que la idea se manejara con cuidado y respeto.

Vin Diesel quiere reunir a Dom y Brian

La postura actual de Cody contrasta con los planes que Vin Diesel ha manifestado para cerrar la saga.

El protagonista de Rápidos y Furiosos ha señalado que puso tres condiciones para concretar el desenlace de la franquicia: regresar la historia a Los Ángeles, recuperar el protagonismo de la cultura automovilística y las carreras callejeras, y finalmente reunir a Dom y Brian O’Conner.

Diesel ha insistido en que quiere que la última película represente un cierre a la altura de una franquicia que lleva décadas en las salas de cine.

La cinta Rápidos Por Siempre tiene previsto su estreno en cines para el 17 de marzo de 2028 y está planteada como la supuesta entrega final de la extensa saga.

Por ahora, tampoco está definido si la producción incluirá una última aparición de Paul Walker mediante inteligencia artificial, efectos visuales o material previamente filmado.

Cody Walker aseguró que desconoce qué ocurrirá al respecto y explicó que ha conversado con Vin Diesel sobre el proyecto. Destacó que el actor se toma muy en serio el cierre de la franquicia y que existe una gran responsabilidad sobre sus hombros para conseguir que la última película sea lo mejor posible.