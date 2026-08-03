Cocreador de 'Wonder Man' niega estrategia tras cancelación

Andrew Guest aseguró que la segunda temporada de 'Wonder Man' estaba lista para iniciar producción antes de que Marvel cancelara el proyecto

El showrunner y cocreador de "Wonder Man", Andrew Guest, aseguró que la cancelación de la serie por parte de Marvel Television y Disney+ no responde a una estrategia de promoción y afirmó que la segunda temporada ya estaba completamente encaminada antes de que el proyecto fuera detenido.

A través de un video publicado en TikTok, Guest agradeció el respaldo de los seguidores de la producción y explicó que el equipo creativo desconocía la decisión tomada por los estudios.

Contratos y producción ya estaban preparados

El productor señaló que tanto él como el director Destin Daniel Cretton, el protagonista Yahya Abdul-Mateen II y el actor Ben Kingsley tenían la intención de continuar con la historia y que los contratos ya habían sido firmados.

Además, indicó que la sala de guionistas estaba programada para iniciar actividades durante este mes y que el rodaje de la segunda temporada comenzaría a principios del próximo año.

Sin embargo, explicó que Disney y Marvel modificaron su postura y decidieron cancelar el proyecto pese a que meses atrás habían aprobado su continuidad.

Marvel cambió de decisión

La cancelación sorprendió a los seguidores de la serie, ya que en marzo se había anunciado oficialmente el regreso de "Wonder Man" para una segunda temporada en la plataforma de streaming.

No obstante, a finales de julio se confirmó que el proyecto había sido cancelado antes de que iniciara su nueva etapa de producción.

El protagonista reaccionó en redes sociales

Tras conocerse la noticia, Yahya Abdul-Mateen II, ganador del premio Emmy y protagonista de la serie, compartió un mensaje en Instagram en el que lamentó la cancelación y señaló que este tipo de situaciones forman parte de la industria del entretenimiento.

El actor dio vida a Simon Williams, un aspirante a actor que obtiene superpoderes y cuya historia era el eje central de la producción.

El elenco y la historia

Además de Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, la serie contó con las actuaciones de X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed y Olivia Thirlby.

La trama seguía a Simon Williams en su intento por abrirse camino en Hollywood, donde un encuentro con Trevor Slattery, interpretado por Kingsley, lo llevaba a involucrarse en una nueva producción cinematográfica de superhéroes mientras exploraba el detrás de cámaras de la industria del entretenimiento.