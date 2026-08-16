Coco 2 llegará en 2029 y presenta su primer arte conceptual

Disney y Pixar mostraron el primer arte conceptual de Coco 2 y confirmaron que la secuela llegará a los cines en noviembre de 2029

Disney y Pixar revelaron el primer arte conceptual oficial de Coco 2 durante la D23 celebrada el 14 de agosto de 2026, además de confirmar que la esperada secuela llegará a los cines en noviembre de 2029.

La historia mostrará a Miguel varios años después de los acontecimientos de la primera película. El protagonista ya será un adolescente y aparecerá nuevamente acompañado por su inseparable perro Dante.

Las primeras imágenes conceptuales también muestran al joven Miguel de regreso en la Tierra de los Muertos, escenario en el que podría reencontrarse con algunos de sus familiares, incluida una posible reunión con la abuela Coco.

Ernesto de la Cruz vuelve por venganza

Uno de los personajes que regresará será Ernesto de la Cruz, interpretado nuevamente por Benjamin Bratt. En esta ocasión, el famoso músico buscará vengarse y su regreso provocará que Miguel vuelva a cruzar hacia la Tierra de los Muertos.

De acuerdo con Bratt, Ernesto regresará con deseos de venganza y Miguel tendrá que formar equipo con él para enfrentar la nueva situación.

La producción contará nuevamente con Lee Unkrich como director y Adrian Molina como codirector. Mark Nielsen estará a cargo de la producción.

La secuela fue anunciada por primera vez en marzo de 2025, aunque en ese momento todavía se encontraba en una etapa temprana de desarrollo. Ahora, Disney y Pixar establecieron oficialmente su ventana de estreno para noviembre de 2029.

Coco dejó una enorme huella internacional

La primera entrega, estrenada en 2017, se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales y críticos de Pixar. La cinta recaudó alrededor de 814 a 823 millones de dólares a nivel mundial y cerca del 75 por ciento de sus ingresos provinieron de mercados fuera de Estados Unidos.

En México, Coco consiguió aproximadamente 57.9 millones de dólares, mientras que en China superó los 189 millones. Japón también representó uno de sus mercados más importantes, con cerca de 46 millones de dólares, además de la buena recepción obtenida en países como Corea del Sur, Francia y España.

La película original presentó a Miguel, un niño mexicano de 12 años que soñaba con convertirse en músico pese a la prohibición de la música dentro de su familia.

Durante el Día de Muertos, el pequeño terminó accidentalmente en la Tierra de los Muertos, donde conoció a sus antepasados y descubrió secretos familiares mientras intentaba cumplir su sueño.

Coco llegó a los cines en 2017 y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Recuérdame”.

También obtuvo premios como el Globo de Oro y el BAFTA, además de alcanzar una valoración del 97 por ciento en Rotten Tomatoes.