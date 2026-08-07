CoComelon llegará al cine con su primera película animada

“CoComelon: The Movie” llevará por primera vez a JJ y sus amigos a la pantalla grande con una historia llena de música, aventura y aprendizaje

La popular serie infantil CoComelon dará el salto por primera vez a la pantalla grande con “CoComelon: The Movie”, una película animada que seguirá las aventuras de JJ y sus amigos en una historia llena de música, fantasía y aprendizaje.

DreamWorks Jr. presentó el primer tráiler de la producción, en el que se muestra a los personajes principales enfrentando una nueva misión para recuperar a Boba, el oso de peluche de JJ.

JJ y sus amigos vivirán una aventura fuera de su mundo

La historia inicia cuando JJ y sus compañeros buscan a Boba dentro de una caja de objetos perdidos. Sin embargo, durante la búsqueda son transportados a un mundo desconocido donde deberán superar nuevos retos para encontrar el camino de regreso y llevar al oso de peluche a casa.

CoComelon's First Big-Screen Adventure! JJ and friends are off to kindergarten and into a bigger world than ever before. New songs, new friends, and a whole lot of heart await. CoComelon: The Movie — only in theaters soon. #CoComelonTheMovie pic.twitter.com/DgQSU4FT76 — dreamworksjr (@dreamworksjr) August 6, 2026 La película conservará el estilo musical y educativo que caracteriza a la franquicia, combinando una aventura fantástica con mensajes dirigidos al público infantil. La adaptación cinematográfica contará con el regreso de varios actores que han dado voz a los personajes de la serie. Connor Esterson, conocido por Spy Kids: Armageddon, volverá como JJ, mientras que Camden Brooks interpretará nuevamente a Cody, Olivia London Leyva dará voz a Nina y Aerina DeBoer regresará como CeCe. El reparto también tendrá nuevas incorporaciones con actores como Ike Barinholtz, Ego Nwodim, Josh Johnson, Matt Friend, Rhys Darby y Cristo Fernández. “CoComelon: The Movie” será dirigida por Kat Good y llegará a los cines el próximo 19 de febrero bajo la distribución de Universal Pictures. La animación estará a cargo del grupo DNEG, mientras que la producción será responsabilidad de DreamWorks Animation, Moonbug Entertainment, Flywheel Media y Prime Focus Studios. Música nueva acompañará la aventura La película contará con la participación de SZA y con música original creada por Justin Tranter, compositor y productor musical ejecutivo que ha trabajado con artistas como Chappell Roan, Justin Bieber y Selena Gomez. La propuesta musical continuará con la esencia de la franquicia, que utiliza canciones para enseñar habilidades básicas y conceptos educativos a los niños. CoComelon, un fenómeno infantil mundial CoComelon comenzó como una serie publicada en YouTube en 2006 y con el paso de los años se convirtió en una de las marcas infantiles más populares del mundo, con más de 200 millones de suscriptores. Su éxito llevó a la llegada de la producción a plataformas como Netflix, donde surgieron contenidos derivados como CoComelon Lane, CoComelon Classroom, Cody Time, Nina’s Familia y JJ’s Animal Time. Posteriormente, Disney+ asumirá la distribución del programa a partir de 2027, después de que Netflix decidiera no renovar la licencia.