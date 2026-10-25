‘Clayface’ lidera la taquilla; documental de Holmes crece

La película de terror de DC Studios apunta a recaudar unos 24 millones de dólares en su estreno, mientras el documental sobre Elizabeth Holmes amplía su alcance

La cartelera cinematográfica de Norteamérica vive un fin de semana marcado por el terror, la animación y el documental. Clayface, la nueva producción de DC Studios, encabeza las proyecciones de taquilla tras recaudar aproximadamente $10.4 millones de dólares durante su primer día en cartelera.

Las estimaciones apuntan a que la cinta podría cerrar su primer fin de semana con cerca de $24 millones de dólares, una apertura que representaría un comienzo relevante para una producción cuyo presupuesto reportado ronda los $40 millones de dólares.

La película se centra en el origen de Clayface, uno de los villanos vinculados al universo de Batman, y apuesta por el terror corporal en lugar de la fórmula tradicional de las películas de superhéroes.

El filme llega a las salas durante la temporada previa a Halloween, un periodo favorable para las producciones de horror. Su desempeño inicial también ofrece a Warner Bros. y DC Studios una oportunidad para atraer espectadores con una historia de menor presupuesto frente a otras grandes producciones del estudio.

El documental sobre Elizabeth Holmes amplía su exhibición

Mientras Clayface concentra la atención por su estreno, You Can See Everything, distribuido por A24, mantiene una trayectoria destacada en su segundo fin de semana.

El documental, centrado en Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, pasó de proyectarse en 855 cines a estar disponible en aproximadamente 2 mil 655 salas. La expansión se produjo después de una apertura que generó alrededor de 15.6 millones de dólares.

La película sigue el recorrido de Holmes y el desarrollo de un proyecto empresarial que prometía revolucionar los análisis de sangre. El interés por su historia ha impulsado la asistencia y colocado al documental entre los títulos más comentados de la cartelera.

‘Wildwood’ apuesta por la animación cuadro por cuadro

Otro de los estrenos destacados es Wildwood, una producción de animación stop-motion del estudio Laika, dirigida por Travis Knight.

A pesar de recibir comentarios favorables de la crítica, las previsiones iniciales apuntaban a una apertura más moderada que la de Clayface. La película representa una apuesta visual ambiciosa para el estudio, conocido por su trabajo artesanal en animación, aunque enfrenta el reto de atraer a un público amplio fuera de los seguidores del género.

Su estreno se suma a una cartelera con propuestas dirigidas a distintos segmentos de espectadores, desde el horror hasta la animación fantástica.

‘Wicker’ suma una propuesta de fantasía romántica

La película Wicker, protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård, también llegó a los cines con una historia que combina romance y fantasía.

La trama presenta a una mujer marginada que encuentra una relación inesperada con un hombre hecho de mimbre que cobra vida. La producción busca atraer principalmente al público adulto interesado en historias románticas con elementos fantásticos.