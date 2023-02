Clara Chía va a dar al hospital por ataque de ansiedad

Clara Chía, actual novia de Gerard Piqué, no ha dejado de recibir insultos y críticas en redes sociales desde el lanzamiento de la sesión de 53 de Bizarrap, que tuvo como protagonista a Shakira. Algo que, según ‘Mamarazzis’, ha podido llevar a la joven española de 23 años al hospital por un ataque de ansiedad.

El mencionado tema, que se convirtió en todo un éxito rompiendo récords en las plataformas de streaming, provocó que la identidad de Clara tomara una mayor relevancia pública debido a que su nombre aparece de manera indirecta en el contenido de la canción.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente. Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh. Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh”, canta Shakira en la 'tiradera' a Piqué.

TE PUEDE INTERESAR: Piqué publica oficialmente su primera foto con Clara Chía

Ahora, el periodista Saúl Ortiz del programa de televisión 'Fiesta' actualizó la situación de la pareja de Piqué y contó que la joven tenía cerca de ocho días haciendo 'home office' desde la casa de sus padres.

'Ha necesitado un refugio porque su estado anímico no es bueno. No es fácil ser una chica de 23 y estar en boca de España y de todo el mundo', contó Ortiz.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Gobiérnate Piqué! Aseguran que le fue infiel a Clara Chía

Clara Chía no soportó la presión mediática y colapsó

La pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, “tuvo que ser atendida de urgencia” a consecuencia de un cuadro de ansiedad.

TE PUEDE INTERESAR: La reacción de Piqué y Clara Chía Martí a canción de Shakira

Se cree que esto fue por que la joven no soportó la presión mediática al ser señalada como la tercera en discordia entre la relación que tenían Piqué y a Shakira.

Las 'Mamarazzis' mencionan que Clara Chía no entiende el motivo por el que la gente la señala como la “mala” de esta historia, donde algunos seguidores de la colombiana la acusan de haber fracturado una familia.

Según se desveló en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, Clara Chía está recibiendo tratamiento psicológico y acude regularmente a una clínica para controlar sus problemas de ansiedad.

Captan a Piqué y Clara saliendo de clínica

A días de que Clara Chía sufrió el ataque de ansiedad, medios españoles la captaron junto a Gerard Piqué saliendo de la clínica.

Al ser cuestionada sobre si su ingreso fue 'a causa de la presión por la canción de Shakira', la joven sin bajar el vidrio del vehículo se limitó a reír junto al futbolista.

El ataque de ansiedad habría sido por otra razón

El periodista Jordi Martín asegura que Shakira no tuvo nada que ver con el ataque de ansiedad que sufrió Clara Chía, como muchos mencionan.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo? Próximamente la madre de todas las bombas”, publicó en Twitter.