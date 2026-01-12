Citan a actor de Mi pobre angelito por solicitud de prostitución

El actor Daniel Stern recibió una citación por un delito menor en California; no fue arrestado y el caso sigue en etapa inicial

El actor Daniel Stern, conocido por su papel de Marv en la saga Mi pobre angelito, fue citado por autoridades en California por una presunta solicitud de prostitución, de acuerdo con reportes de diversos medios internacionales.

El hecho habría ocurrido el 10 de diciembre de 2025 en un hotel de Camarillo, en el condado de Ventura. Stern, de 68 años, recibió una citación por el presunto delito menor de solicitar prostitución, tipificado en el Código Penal de California 647(b).

De acuerdo con la información disponible, el actor no fue arrestado, no se le tomaron huellas ni fotografía policial, y quedó en libertad tras recibir el documento legal, similar a una multa o ticket, que lo obliga a responder ante las autoridades en una fase posterior.

Posibles sanciones

En caso de ser encontrado culpable, las sanciones contempladas por la ley incluyen una multa de hasta mil dólares o hasta seis meses de cárcel, aunque para una primera ofensa sin agravantes suele resolverse con multa o libertad condicional.

Hasta el momento, Daniel Stern ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso, el cual continúa en una etapa legal inicial, sin que se haya confirmado si avanzará a un juicio formal.

Perfil actual del actor

En años recientes, Stern ha mantenido un perfil bajo, residiendo en un rancho en California y dedicándose a la escultura en bronce, alejado del foco mediático.

La noticia ha generado atención debido a la popularidad recurrente de Mi pobre angelito durante la temporada navideña y a la imagen pública del actor.