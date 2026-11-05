Circula video de supuesta disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol

En la grabación, el productor reconoce su responsabilidad por daño moral y califica como desafortunadas sus declaraciones sobre la relación que mantuvieron

La noche de este miércoles, comenzó a circular un video en donde, supuestamente, Luis de Llano le ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol.

En dicho video, Luis supuestamente reconoce su responsabilidad civil por daño moral, que sus declaraciones con Yordi Rosado y un comunicado de 2022 fueron “desafortunadas e inexactas” y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron en la esfera de Sasha Sökol.

ÚLTIMA HORA: Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol #viral #foryou #fyp #luisdellano #sashasokol https://t.co/Uc4RnRYf15 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 5, 2026 Hasta el momento, el video no está en ninguna de las cuentas oficiales del productor mexicano y se desconoce de dónde surgió. Esta incertidumbre sobre la procedencia del metraje ha generado controversia, pues usuarios en internet han comenzado a especular que podría tratarse de un video falso y generado con inteligencia artificial. El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó luego de que el productor hiciera declaraciones públicas sobre la relación sentimental que ambos mantuvieron durante la década de los 80, cuando la cantante tenía apenas 14 años y él 39. Tras conocer sus declaraciones, la exintegrante de Timbiriche decidió emprender acciones legales contra De Llano por daño moral. El proceso judicial terminó con una resolución en contra del productor, quien fue obligado a cumplir diversas medidas, entre ellas ofrecer una disculpa pública. Pese al fallo, De Llano se negó durante varios meses a emitir el pronunciamiento y recurrió a distintas vías legales para intentar evadir esta obligación. Su postura prolongó la controversia y mantuvo vigente la exigencia de Sasha Sokol de obtener justicia por los hechos ocurridos décadas atrás.