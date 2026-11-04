Cinthia Aparicio estrenaría romance con Hugo Martínez Manterola

Los rumores de un nuevo romance de Cinthia Aparicio surgen meses después de anunciar su separación de Alexis, con quien se casó en 2023.

Después de poner fin a su matrimonio con Alexis Ayala, Cinthia Aparicio vuelve a llamar la atención, pero ahora por los rumores que la relacionan sentimentalmente con Hugo Martínez Manterola. La actriz ha mantenido su vida privada con discreción, aunque algunas versiones apuntan a que podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

Pero ¿quién es el hombre con el que la vinculan? El nombre de Hugo Martínez Manterola comenzó a generar interés luego de que trascendiera la posibilidad de un acercamiento con la protagonista de telenovelas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que ambos mantengan una relación sentimental.

La noticia surge meses después de que Cinthia y Alexis anunciaran el final de su matrimonio, en abril de 2026. La separación sorprendió a sus seguidores, pues la pareja había compartido momentos importantes de su relación y celebrado su boda en 2023.

En su momento, Alexis explicó que fue Cinthia quien decidió poner fin a la relación porque sus planes de vida habían tomado caminos distintos. La actriz, por su parte, aseguró que ambos se encontraban tranquilos y que prefería manejar el proceso de manera privada, enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Desde entonces, Cinthia ha sido cuestionada en distintas ocasiones sobre la posibilidad de volver a enamorarse. Aunque ha expresado que está abierta a encontrar el amor nuevamente, también ha dejado claro que estar separada no significa que cualquier salida o convivencia con un hombre implique necesariamente un noviazgo.

Por ahora, el nombre de Hugo Martínez Manterola se suma a las especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz, pero será necesario esperar a que alguno de los involucrados aclare si existe algo más que una amistad. Mientras tanto, Cinthia continúa enfocada en su carrera y en esta nueva etapa después de su divorcio.