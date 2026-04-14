Cineasta mexicano competirá en Cannes con su ópera prima

Santamaría Razo se suma a la selección de nuevos realizadores que buscan abrirse paso en uno de los escenarios más importantes del cine internacional.

El mexicano Bruno Santamaría Razo participará en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, sección enfocada en descubrir nuevos talentos del cine, con su ópera prima de ficción titulada 'Seis meses en el edificio rosa con azul', según informó este lunes la organización.

La historia se sitúa a inicios de los años noventa en la Ciudad de México y sigue a Bruno, un niño de 11 años que comienza a experimentar emociones cada vez más intensas hacia su mejor amigo, Vladimir.

Una historia íntima y marcada por la enfermedad

El relato da un giro cuando el protagonista se entera de que su padre vive con VIH, una situación que impacta profundamente su entorno familiar. Frente al dolor, la familia busca refugio en la música y el baile como forma de sobrellevar la situación.

Décadas más tarde, el propio Bruno reconstruye y reinterpreta esos recuerdos a través del cine, explorando tanto lo vivido como aquello que no logró comprender completamente durante su infancia.

Reparto y proyección internacional

El elenco está conformado por Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros actores.

Con esta producción, Santamaría Razo se suma a la selección de nuevos realizadores que buscan abrirse paso en uno de los escenarios más importantes del cine internacional.