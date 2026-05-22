Cibernético responde al reto de Poncho De Nigris

La rivalidad entre ambos surgió desde 2003 cuando coincidieron en distintos programas de televisión y comenzaron los constantes enfrentamientos verbales.

La rivalidad entre Poncho de Nigris y Cibernético volvió a encenderse luego de que el influencer retara públicamente al luchador a enfrentarse en el ring como parte de una futura edición de “Ring Royale”.



Todo comenzó cuando Poncho de Nigris aseguró que le gustaría subir al cuadrilátero contra uno de sus enemigos más polémicos del mundo del espectáculo, reviviendo así una enemistad que arrastran desde hace más de 20 años.



Pero lejos de ignorar el desafío, Cibernético respondió con todo a través de un video publicado en redes sociales, donde visiblemente molesto aceptó el reto y lanzó fuertes declaraciones contra el conductor regiomontano.



El legendario luchador aseguró que todavía puede enfrentarlo sin problema y dejó claro que está dispuesto a verse cara a cara con Poncho de Nigris arriba del ring en la segunda edición del evento, programada tentativamente para 2027.



La rivalidad entre ambos surgió desde 2003 cuando coincidieron en distintos programas de televisión y comenzaron los constantes enfrentamientos verbales que rápidamente se volvieron tema de conversación en medios de espectáculos. Incluso, durante años intercambiaron burlas, declaraciones y amenazas de llegar a los golpes.



Aunque en distintas ocasiones ambos reconocieron que gran parte de la rivalidad ayudaba a generar show y audiencia, la tensión entre ellos nunca desapareció del todo y ahora volvió a explotar gracias al fenómeno de eventos de box y peleas entre celebridades.



Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde muchos usuarios ya comenzaron a pedir que la pelea sí se haga realidad, asegurando que sería uno de los enfrentamientos más polémicos del espectáculo mexicano.



Mientras tanto, Poncho de Nigris continúa preparando nuevas ediciones de “Ring Royale”, evento que mezcla influencers, celebridades y figuras del entretenimiento dentro del cuadrilátero, fórmula que ha generado gran expectativa entre el público.