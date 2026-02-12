¿Cibad dispuesto a llevar al altar a Alicia Villarreal?

El influencer Cibad Hernández señaló que junto a Alicia Villarreal siguen en la etapa de conocerse y seguir juntos hasta donde los lleve el amor

Cibad Hernández estuvo conduciendo un programa de televisión y a su salida, el influencer mencionó que San Valentín lo celebrará con su novia Alicia Villarreal, pero no este 14 de febrero, ya que la cantante tiene una presentación en el palenque en Monterrey.

Al cuestionarlo si podrían llegar al altar bromeó, sin embargo dice que prefiere crecer en amor junto a ella.

"¡Tú me estas cebando todo!, no yo con Alicia hasta el final, lo que se dé, seguimos en ese proceso de conocernos, de estarnos eligiendo todos los días y hacia donde nos lleve el viento y hacia donde nos lleven algunas cosas, pero hacia donde nos lleve el amor y respeto, pues hasta allá le vamos a dar.

"La verdad es que no hay límites cuando se ama con intensidad, cuando se quiere con intensidad y cuando se busca realmente el respeto hacía la pareja, no hay límites" comentó Cibad.

La pareja comparte a través de redes sociales donde disfrutan realizar diversas actividades como ir a la presa La Boca, manejar razers o montar a caballo.