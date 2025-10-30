Chuy Lizárraga canta y apoya a campesinos en bloqueo

El cantante sinaloense Chuy Lizárraga, exintegrante de La Adictiva, protagonizó un emotivo momento durante su viaje por la carretera de Morelia, Michoacán

Lejos de mostrarse molesto, el artista de 48 años bajó de su vehículo y se unió a los manifestantes, compartiendo con ellos un instante de música y solidaridad.

En medio de los autos detenidos, Lizárraga interpretó fragmentos de “Me gusta cantarle al viento” y “La Feria de las Flores”, temas que acompañaron las demandas de los agricultores y aliviaron la tensión del momento.

Durante la transmisión del encuentro, el cantante explicó que los campesinos ofrecían agua, pan y refrescos a los automovilistas, además de permitir el paso a quienes tenían emergencias médicas.

“No crean que la cosa está muy a huevo, nomás quieren que se oiga la cosa”, comentó Lizárraga en el video que circula en redes sociales.

El gesto del músico fue ampliamente celebrado por los presentes y en redes sociales, donde muchos destacaron su empatía y cercanía con las comunidades rurales, demostrando que la música puede ser un puente incluso en medio de la protesta.