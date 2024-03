Chumel Torres dice que no pagará a Gloria Trevi por demanda

A través de redes sociales dijo que no le pagará nada a Gloria Trevi por la demanda por plagio, porque el video que hizo con su música no monetiza

Chumel Torres ha vuelto a encender las redes con sus declaraciones después de que Gloria Trevi ganara la demanda en su contra por derechos de autor.

El polémico youtuber aseguró que no pagará ni un solo peso a la cantante, desafiando abiertamente la decisión legal.

El conflicto entre ambos artistas se remonta casi un año atrás, cuando Gloria Trevi demandó a Chumel por el uso indebido de su canción "Todos me miran".

Ahora, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha ordenado al youtuber pagar una suma de 500 mil pesos a la artista, además de abstenerse de repetir conductas similares en el futuro.

Sin embargo, Chumel Torres no parece dispuesto a acatar la sentencia.

Esto luego de que, a través de su cuenta de X, Torres negó rotundamente la obligación de pagar, argumentando que sus videos no estaban monetizados y, por lo tanto, no se lucró con ellos.

"No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds. We’re fucking smart", expresó Torres en un mensaje hacia la cantante y sus representantes legales.

No tengo que pagarle nada a nadie.



El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños.



Contraten mejores abogados para que no hagan el oso.



No se metan con los nerds. We're fucking smart. — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 20, 2024

Los problemas entre Chumel y Gloria comenzaron en 2020, cuando el youtuber modificó la letra de una de las canciones de Trevi para burlarse del político Manuel Velasco, ex gobernador de Guerrero y esposo de la cantante de RBD, Anahí.

Este conflicto legal se suma a otro proceso en curso, en el cual la cantautora demanda a Torres por daño moral debido a un comentario insensible sobre un caso de trata de personas en el que Trevi estuvo involucrada a inicios de la década del 2000.

El comentario de Chumel en mayo de 2022 sobre la carrera de Gloria Trevi, ha sido motivo de fuerte reacción por parte de la artista, lo que añade una nueva demanda de Gloria contra Chumel.

